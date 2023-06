J. Sasin: pójdziemy do wyborów w szerokiej formule Zjednoczonej Prawicy

Pójdziemy do wyborów w szerokiej formule Zjednoczonej Prawicy jak dotychczas - podkreślił w środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wskazał, że sztab wyborczy został powiększony i ma odzwierciedlać wszystkie środowiska Zjednoczonej Prawicy, w tym środowiska koalicyjne razem z Suwerenną Polską.

W Programie Trzecim Polskiego Radia Sasin odniósł się m.in. do zmiany szefa sztabu PiS - w poniedziałek Tomasza Porębę zastąpił Joachim Brudziński.

"Sam szef kampanii Joachim Brudziński powiedział, że jest to zmiana techniczna, w dużej mierze trzeba się z tym zgodzić" - stwierdził minister aktywów państwowych. Jak dodał, jednocześnie sztab zostaje powiększony. "Ma odzwierciedlać wszystkie środowiska Zjednoczonej Prawicy, również środowiska koalicyjna, w tym Suwerenną Polską" - poinformował Sasin.

Pytany, czy te najmniejsze środowiska też, odparł: "taka jest ambicja, by odzwierciedlał pełen obraz naszego obozu politycznego". Padło też pytanie, czy zawarto już umowę koalicyjną, przedwyborcze porozumienie. "One są dogadywane, natomiast oczywiście umowy koalicyjne obowiązują, również w tych umowach koalicyjnych były zwarte pewnego rodzaju zobowiązania, w jakiej formule będziemy szli do wyborów" - odpowiedział Sasin.

"Te rozmowy są cały czas toczone, natomiast mogę jasno powiedzieć, że pójdziemy do wyborów w tej szerokiej formule Zjednoczonej Prawicy tak, jak to było dotychczas. Nic się tu nie zmieni" - oświadczył.

Mówiąc o zmianie miejsca konwencji PiS z Łodzi na Dolny Śląsk wyjaśnił, że kampania PiS ma motyw przewodni: obrona interesów Polski, zachowanie suwerenności Polski. "W związku z tym postanowiliśmy się spotkać w takim miejscu, który walkę o naszą suwerenność symbolizuje" - zaznaczył Sasin.

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości początkowo miała zostać zorganizowana w łódzkiej hali Atlas Arena. Nowy szef sztabu PiS Joachim Brudziński w poniedziałek ogłosił jednak, że konwencja w zmienionej formule została przeniesiona na Dolny Śląsk. We wtorek poinformował, że odbędzie się ona w Bogatyni, gdzie znajduje się kopalnia Turów.