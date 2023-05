J. Sasin: Polacy mogą dziś powiedzieć, że czują się bezpiecznie

Polacy nie są dziś nękani plagą bezrobocia, wzrosło przeciętne wynagrodzenie, funkcjonują rządowe programy społeczne, jak "Rodzina 500 plus"'. To realne dokonania, dzięki którym Polacy mogą powiedzieć, że czują się bezpiecznie, również w tym społecznym aspekcie - powiedział wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

Sasin przebywał z wizytą w miejscowości Kamienica Polska (woj. śląskie); wziął udział w konwencji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna".

"Dziś Polacy nie są nękani plagą bezrobocia, tą ogromną plagą, która niszczyła polskie społeczeństwo po 1989 roku, po upadku komunizmu" - mówił w swoim wystąpieniu szef MAP. Podkreślił, że liczba osób bezrobotnych w woj. śląskim spadła od 2015 roku o ponad 63 proc, a przeciętne wynagrodzenie na terenie tego województwa wzrosło od 2015 roku o prawie 70 proc. "Jeśli popatrzymy na minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, to wzrosło ono o prawie 100 proc. - z 1750 zł w 2015 roku do 3490 (zł) teraz. A planujemy teraz od lipca kolejną podwyżkę" - wskazywał.

Sasin podkreślił, że to są realne dokonania, "które powodują, że dziś Polacy mogą powiedzieć: czujemy się bezpieczni we własnym kraju, również w tym społecznym aspekcie".

Wicepremier przypomniał w tym kontekście rządowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500 plus". "Tu, w woj. śląskim w ramach programu 500 plus do kieszeni Polaków trafiło 20 mld zł. Ogromna, astronomiczna kwota. O tyle wzbogaciły się budżety domowe rodzin w woj. śląskim" - wskazywał. "Ale nie tylko przecież 500 plus, również 13. emerytura, 14. emerytura, czyli ta oferta, która jest kierowana do seniorów. 6 mld zł (...) do kieszeni seniorów tu, na terenie woj. śląskiego" - wyliczał.

Wicepremier poruszył również kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Jak mówił, "bez dostępu do taniej energii, nie ma szans na rozwój, (...) na to, byśmy mogli dzięki temu mieć te fundusze na wsparcie polskiego społeczeństwa i na wsparcie lokalnej Polski". Podkreślił, że Polska ma swoje źródła energii - węgiel, który "jest z jednej strony najtańszym surowcem energetycznym, ale z drugiej - jest dziś obłożony tak wielkimi opłatami za emisję CO2, że staje się najdroższym źródłem energii".

"Ale dopóki nie zbudujemy alternatywnych źródeł - a chcemy je zbudować w oparciu o odnawialne źródła energii i energetykę jądrową - (...) musimy polski węgiel wspierać. I dlatego tak ważna była ta batalia, która stoczona została, ale jeszcze się toczy, w PE, w sprawie emisji metanu" - powiedział wicepremier, dodając, że eurodeputowani z PiS "bardzo mocno walczyli o to, by to polskie górnictwo, polski węgiel obronić i to się udało".