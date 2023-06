J. Sasin: Tusk pokazał swoje prawdziwe oblicze, zaatakował pracowników kopalni Turów

Lider PO Donald Tusk w Jeleniej Górze znów pokazał swoje prawdziwe oblicze, zaatakował protestujących przeciwko niemu pracowników kopalni Turów - ocenił w szef MAP Jacek Sasin nawiązując do przebiegu czwartkowego wystąpienia Tuska.

"Tusk w Jeleniej Górze znów pokazał swoje prawdziwe oblicze. Zaatakował protestujących przeciwko niemu pracowników kopalni Turów. Robi to co umie najlepiej: prowokuje i próbuje skłócić wewnętrznie Polaków" - ocenił we wpisie na Twitterze Sasin.

Tusk spotkał się z wyborcami na jeleniogórskim rynku. Oprócz zwolenników lider PO skandujących m.in. "Donald Tusk", zebrała się liczna grupa pracowników kopalni Turów, w tym przedstawiciele wszystkich działających tam związków zawodowych. Pracownicy kopalni skandowali, używali trąbek i bębnów, a także gwizdali.

"Do tych z państwa, którzy dzisiaj trzymają flagi +Solidarności+ i z flagami +Solidarności+ w rękach buczą, krzyczą i gwiżdżą, kiedy Polki i Polacy śpiewają hymn, to chcę wam powiedzieć, że prawdziwa +Solidarność+ nigdy czegoś takiego nie widziała" - zwrócił się Tusk do pracowników zakłócających spotkanie.

Dodał, że "prawdziwa +Solidarność+ nigdy nie jest z władzą przeciwko ludziom". "Prawdziwa +Solidarność+ jest wtedy, kiedy protestuje przeciwko złej władzy, przeciwko złodziejstwu, przeciwko kłamstwu" - mówił lider PO.