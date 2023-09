J. Sellin: co czwarty człowiek spotykany na ulicach Gdańska i Sopotu jest zwolennikiem PiS

Odwołując się do ostatnich wyników, co czwarty człowiek spotykany na ulicach Gdańska i Sopotu jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości - mówił w niedzielę przed konwencją wojewódzką PiS w Gdyni wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Jego zdaniem PiS wygra wybory i będzie miało szansę na trzecią kadencję samodzielnych rządów.

Wiceminister Sellin przed rozpoczęciem konwencji wojewódzkiej PiS w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że kandydatów do Sejmu i Senatu czeka ciężka praca do samego końca, do ciszy wyborczej. "Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, i że będzie szansa na trzecią kadencję samodzielnych rządów. Dynamika tej kampanii na to wskazuje. Nasza ciężka praca przynosi efekty" - ocenił polityk startujący z okręgu nr 25 (gdańskiego).

Wiceminister przyznał, że Polska jest podzielona regionalnie i "wiadomo, gdzie jest więcej sympatii dla PiS, a gdzie dla Platformy". Jego zdaniem województwo pomorskie jest "dosyć stabilne i mocniej wspiera Platformę". "Należy pamiętać, i ja to podkreślam, odwołując się do ostatnich wyników, że co czwarty człowiek spotykany na ulicach Gdańska i Sopotu jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Co trzeci dorosły człowiek, spotykany na terenie całego okręgu, to zwolennik PiS. A co drugi dorosły człowiek, spotykany na terenie Kociewia - to zwolennik PiS. Jest dla kogo pracować" - stwierdził.

Jarosław Sellin podziela opinię wygłaszaną przez polityków, że zbliżające się wybory są najważniejsze od 1989 roku. "Ten wynik - mówił wiceminister - będzie oznaczał, czy mamy mniej, czy więcej suwerenności, można nawet powiedzieć niepodległości" - stwierdził. Jego zdaniem, jeśli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to "natychmiast zrezygnuje z prawa weta w Unii Europejskiej, będziemy mieli ograniczoną suwerenność i będzie silniejsze narzucanie woli politycznej w Europie, czasem nawet wbrew naszym interesom przez biurokrację europejską i Berlin" - stwierdził polityk.

"Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska natychmiast wprowadzi nas na ścieżkę wprowadzenia euro w Polsce" - mówił. Zaznaczył, że jego zdaniem, PO popełni "straszny błąd", ponieważ - jak ocenił - posiadanie własnej waluty, własnej polityki monetarnej umożliwia lepszą politykę gospodarczą i społeczną, co przynosi efekty, kiedy widzimy jak szybko doganiamy zamożność narodów Zachodniej Europy. "Te dwa czynniki wskazują, że to będą bardzo ważne wybory, bo one będą odpowiadać na pytanie: ile jest suwerenności w rękach Warszawy i w rękach polityków, którzy rządzą w Warszawie" - mówił Sellin.

