J. Sellin: przed nami bardzo zasadniczy wybór co do przyszłych losów Polski

Przed nami bardzo zasadniczy wybór co do przyszłych losów Polski; uważam, że - jeżeli zwyciężyliby nasi oponenci - to zagrożona jest polska suwerenność - powiedział w piątek w Gdańsku wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.

W piątek w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa wiceministra kultury Jarosława Sellina dotycząca inauguracji indywidualnej kampanii wyborczej i zapowiedzi programowych PiS.

"Przed nami bardzo zasadniczy wybór co do przyszłych losów Polski. Uważam, że jeżeli zwyciężyliby nasi oponenci, głównie spod skrzydeł KO, to zagrożona jest polska suwerenność" - powiedział Sellin.

Wyraził również przekonanie, że "natychmiast po przejęciu przez nich władzy, ich ewentualny rząd zrezygnuje z zasady jednomyślności głosów w UE, czyli zgodzi się na pewien dyktat najmocniejszych w Unii Europejskiej, a wiadomo, że ten dyktat to jest przede wszystkim tandem niemiecko-francuski, z dominacją francuską".

Wiceszef MKiDN podkreślił, że jest przekonany również o tym, że oponenci rządu Zjednoczonej Prawicy natychmiast po przejęciu władzy rozpoczęliby drogę do strefy euro. Tymczasem - jak przekonywał - dzięki polskiej walucie "mamy dużo lepszy wzrost gospodarczy, dużo bardziej elastyczną politykę gospodarczą czy społeczną niż gdybyśmy byli jednak pod rygorami Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie i tam by naszą politykę monetarną dyktowano".

"Donald Tusk zapowiadał już w roku 2008, kiedy był premierem, że wprowadzi Polskę do strefy euro w roku 2011. To jest jedna z kolejnych obietnic Donalda Tuska, którą intensywnie dziś przypominamy, ale w tym przypadku akurat się na niego nie obrażamy, że tej obietnicy nie spełnił, bo to jest dobre dla Polski. Jak najdłużej posiadać własną walutę, aż do momentu kiedy zrównamy się naszym potencjałem ekonomicznym i zamożnościowym z najbogatszymi krajami zachodu" - dodał Sellin.

W ocenie wiceszefa MKiDN, po przejęciu władzy przez opozycję Polsce groziłoby również bezkrytyczne przyjmowanie wszystkich rozwiązań, które wymyśla biurokracja europejska dla państw narodowych, często wbrew traktatom europejskim, narzucając rozwiązania w tych domenach, które miały być w gestiach państw narodowych, a także "nieroztropna, niemądra polityka wymyślona przez biurokrację europejską" w sprawie imigrantów.

"My uważamy, że kwestia imigracji, zwłaszcza ekonomicznej, powinna być w domenie państwa narodowego. To my mamy obowiązek i prawo kształtować bezpieczną politykę imigracyjną i decydować się na to ile osób możemy przyjąć, z jakich zawodów, jakich regionów świata, a nie dać sobie narzucać jakieś kwoty, które rząd PO w czasie poprzedniego kryzysu, sprzed 2015 roku pozwalał sobie narzucać albo płacić potężne kary za to, że się tych imigrantów nie przyjmuje" - mówił.

Sellin wyraził też przekonanie, że - gdyby opozycja doszła do władzy - kwestia reparacji wojennych od Niemiec "zostałaby schowana głęboko do szuflady". "Przez ostatnie miesiące widzieliśmy kpiny z tego raportu, kpiny z naszych starań o tę kwestię i różnego rodzaju zastrzeżenia zgłaszane przez Platformę Obywatelską. Również w związku z tym, że jest pewien sojusz polityczny między dominującymi elitami politycznymi w Niemczech, a tą siłą polityczną, jaką reprezentuje Donald Tusk, będzie też poczucie takiego zobowiązania, że nie możemy tej kwestii podnosić, ponieważ nasi przyjaciele z niemieckich elit politycznych sobie tego nie życzą" - wskazał.

Wiceszef MKiDN odniósł się także do zaplanowanego na 15 października referendum, m.in. do pytania: "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

"Nie ufamy Platformie Obywatelskiej, że nie wróci do pomysłu podwyższenia wieku emerytalnego, ponieważ po pierwsze raz już to zrobiła, zaklinając się wcześniej, że tego nie zrobi. Po drugie dowiadujemy się nowych faktów, że nawet było to uzgadniane z przywódczynią państwa niemieckiego i może się podobna sytuacja pojawić" - mówił.

Sellin wskazywał, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy zwiększyły się dochody samorządów. "W roku 2015, kiedy PO oddawała władzę, dochody dla wszystkich samorządów w Polsce z PIT-u wynosiły nieco ponad 38 mld zł. W roku 2022, ostatnim, który możemy oceniać, wynosiły ponad 67,5 mld zł. Dochody z CIT-u dla samorządów w ostatnim roku rządów PO, to nieco ponad 7 mld zł. W zeszłym roku, to ponad 15 mld zł. W sumie dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku wynosiły 199 mld zł, a w ubiegłym roku 346 mld zł" - stwierdził.

Dodał, że w okresie rządów Platformy Obywatelskiej na zabytki tylko dla Gdańska ze środków publicznych przeznaczono 18 mln 300 tys. zł na zabytki. "W czasie naszych ośmiu lat rządów były to prawie 42 mln zł. Również w konkretnym, 2023 roku, jest to kwota 8 mln 700 tys. zł, a w ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej było to niecałe 2 mln zł" - powiedział.