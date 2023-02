J. Sellin: Z punktu widzenia Ameryki, Polska i Wlk. Brytania są najpewniejszymi sojusznikami w Europie

Z punktu widzenia Ameryki, najpewniejszymi sojusznikami w Europie są Wielka Brytania i Polska - mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w czwartek w Radiu Gdańsk. W jego opinii "co do Niemiec i Francji można było nabrać wielu wątpliwości".

"Drugi raz w ciągu roku Joe Biden odwiedził Polskę, co nie zdarzyło się w historii amerykańskich prezydentów" - stwierdził Sellin w audycji "Gość Dnia Radia Gdańsk". Jak zaznaczył, prezydent Stanów Zjednoczonych od początku urzędowania ani razu nie odwiedził Paryża i Berlina. "Takie fakty można właściwie odczytywać" - oznajmił wiceminister.

"Oczywiście trzeba dbać o jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemcy i Francja są istotnymi krajami w tym sojuszu, ale w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej widzimy, kto jest w awangardzie rozumienia tego, co się wydarzyło i kto na prawdę z pełną determinacją chce pomóc Ukrainie i pokonać Rosję, a kto jednak kombinuje i wydzwania do Putnia przez wiele miesięcy po rozpoczęciu tej okrutnej inwazji i mordach, które się tam dokonały. Kto próbuje zawrzeć pokój za wszelką cenę, kto wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy" - mówił polityk.

Podkreślił, że wojna weryfikuje rzeczywiste postawy poszczególnych państw.

Wskazał, że dla Polski wizyta Joe Bidena oznacza wskazanie, że "my (Polska - PAP) jesteśmy kluczowym krajem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, również wschodniej flanki Unii Europejskiej". Dopełnia tego również organizacja w Warszawie szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki z udziałem przywódcy najsilniejszego państwa NATO.

Jego zdaniem w Polsce organizuje się hub bezpieczeństwa dla całego regionu. "Jeśli chodzi o wielkość, potencjał, położenie geograficzne i determinizm polityczny, pomagając Ukrainie, środek ciężkości NATO przesunął się mocno na wschód, z dawnych Niemiec do Polski, do Warszawy" - oznajmił.

"Przywódca świata Zachodu, najsilniejszego państwa w świecie Zachodu, wyznaczył teren Zachodu, najpierw wizytą w Kijowie, później spotkaniami w Warszawie. Pokazał, że z punktu widzenia Waszyngtonu, Zachód obejmuje również Ukrainę i Zachód obejmuje również - to wynikało z przemówienia pod Zamkiem Królewskim - Białoruś i Mołdawię. To są bardzo ważne tezy, które przesuwają granicę Zachodu daleko na wschód. To są tezy, które uważnie muszą słuchać przywódcy Kremla" - zaznaczył wiceminister Sellin.

Podkreślił także, że jego zdaniem po rocznym doświadczeniu "okrutnej wojny rosyjsko-ukraińskiej" z punktu widzenia Ameryki: "najpewniejszymi i najbardziej zdeterminowanymi i pewnymi sojusznikami politycznymi, militarnymi w Europie są Wielka Brytania i Polska. Co do Niemiec i Francji można było nabrać wielu wątpliwości" - stwierdził polityk.

Zaznaczył, że "Niemcy i Francuzi w różnych momentach i z różnym natężeniem mówią o strategicznej autonomii Europy co tak na prawdę oznacza wypchnięcie Amerykanów z Europy i rządzenie jej po naszemu".

Sellin podkreślił, że Amerykanie to dostrzegają i stawiają na Wielką Brytanie, Polskę i kraje skandynawskie. "Co do solidarności sojuszu politycznego i militarnego z Francją i Niemcami nabrali poważnych wątpliwości" - ocenił wiceminister.