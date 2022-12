J. Sellin: zabytki to atut Polski

Dziedzictwo kulturowe i zabytki to atut Polski. Trzeba więc go wzmocnić, upiększyć - powiedział w czwartek wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Na antenie TV Republika Jarosław Sellin był pytany m.in. o Polski Ład dla kultury. Wiceszef resortu kultury wyjaśnił, że jest to "rządowy program odbudowy zabytków, aby odzyskały one swój blask". "W ostatnich latach bardzo ambitnie odnawiamy zabytki. Przeznaczamy na to prawie pół miliarda złotych rocznie z różnych programów, które mamy w ministerstwie i które są w budżecie" - przypomniał.

"Tutaj zaoferowaliśmy jednorazowo 3 miliardy złotych na odbudowę zabytków i to jest dedykowane samorządom. Każdy samorządowiec - wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta, marszałek - będzie mógł złożyć do dziesięciu wniosków w ramach tego programu na odnowę zabytków na terytorium, gdzie jest włodarzem. Będzie mógł złożyć wnioski na różne progi - do 150 tys., do pół miliona, a nawet do 3,5 mln złotych" - poinformował wiceszef MKiDN.

Jak ocenił Jarosław Sellin, jest to "ambitny projekt, którego efektem będzie w ciągu najbliższych kilku lat przyspieszenie odnawiania zabytków w Polsce". "Wydaje się to bardzo ważne ważne, bo Polacy utożsamiają ze swoim dziedzictwem, kochają piękno, które ich otacza. Czasami boli ich serce, kiedy widzą, że to piękno nie jest w najlepszym stanie. Chcą, żeby to było w ładniejszym stanie" - powiedział.

Zwrócił także uwagę na to, że "cudzoziemcy odwiedzają Polskę głównie z powodów kulturowych". "Choć mamy piękną naturę, to jednak oni odpowiadają, że przyjeżdżają głównie z powodów kulturowych, czyli żeby zobaczyć piękne miasta, zamki i pałace, a także, aby być na imprezach kulturalnych, które są w Polsce" - wyjaśnił Jarosław Sellin. "To jest polski atut. Trzeba więc go wzmocnić, upiększyć" - dodał.

Wiceszef MKiDN przypomniał, że program jest już ogłoszony, a do końca stycznia można składać wnioski. "Potem w ramach promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego samorządowcy będą mogli te środki uzyskiwać" - wskazał.