Jabłoński: 5 maja na Stadionie Narodowym międzynarodowa konferencja darczyńców dla Ukrainy (aktualizacja)

W czwartek, 5 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja darczyńców dla Ukrainy; potrzeby na Ukrainie w związku z wojną nadal są ogromne - poinformował w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że ciągle potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy. "Wciąż te potrzeby na Ukrainie są ogromne" - stwierdził Jabłoński przypominając, że kilkanaście milionów ludzi w tym kraju "każdego dnia potrzebuje podstawowych środków, potrzebuje żywności, potrzebuje leków, potrzebuje środków higieny osobistej".

Wiceminister mówił, że fundusze, które były przekazywane od początku wojny były bardzo duże, ale są niewystarczające, bo skala zniszczeń jest ogromna. "Dlatego premier Mateusz Morawiecki, razem z premier Szwecji Magdaleną Andersson, wspólnie także z Komisją Europejską, panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen, z Radą Europejską, z przewodniczącym Charlesem Michelem organizują w Warszawie (...) 5 maja w czwartek na Stadionie Narodowym międzynarodową konferencję darczyńców dla Ukrainy" - zapowiedział Jabłoński.

Jej celem - dodał - jest zebranie jak największych, dodatkowych środków na wsparcie humanitarne przekazywanego bezpośrednio na Ukrainę. Sprecyzował, że to wsparcie przekazywać będą poszczególne państwa. "Zaprosiliśmy do udziału przywódców bardzo dużej liczby państw. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej" - zapowiedział. Oznacza to, że część z szefów państw będzie łączyć się online.

Jabłoński zapewnił, że jednocześnie część przywódców przybędzie do Warszawy osobiście. "Mogę powiedzieć, że na pewno będziemy tu mieli co najmniej kilkanaście delegacji bezpośrednio fizycznie w Warszawie" - mówił.

"Mamy nadzieję, że ta konferencja pozwoli na zebranie dodatkowych środków, które pomogą bezpośrednio tym ludziom, którzy dziś są w największej potrzebie" - podkreślił wiceszef MSZ.

Pytany, kto będzie w delegacji ukraińskiej, nie chciał podać szczegółów ze względu bezpieczeństwa. "Bezpośrednio przed konferencją te szczegóły co do udziału strony ukraińskiej zostaną podane" - powiedział.

Pytany o proces ewakuacji cywili z Mariupola podkreślał, że najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia. Tym bardziej, dodał, że Rosjanie celowo mordują ludność cywilną, czego dowodzą np. rozporządzenia, jak zakładać groby masowe. "To potwierdza, że działania reżimu Putina mają zbrodniczy charakter" - mówił Jabłoński. Stąd należy ratować "każde życie, które da się uratować".

Zapewnił też, że na Rosję powinna być wywierana jak największa presja, by "przestała gwałcić, zabijać i torturować".

Wiceszef MSZ został też zapytany, czy szykowana jest zmiana na stanowisku ambasadora Polski w Kijowie. "Dziś nie ma właściwszej osoby na to miejsce niż ambasador (Bartosz) Cichocki. Wszyscy jesteśmy mu wdzięczni, że wykazał się taką odwagą" - odpowiedział Jabłoński, przypominając, że sam ambasador chciał pozostać w Kijowie w momencie, gdy to miasto było oblężone.