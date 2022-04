Jabłoński: będziemy dążyć do wykluczania Rosji na forach międzynarodowych

Zawieszenie Rosji w prawach członka Rady Praw Człowieka ONZ, to decyzja w bardzo dobrym kierunku. Będziemy dążyli, aby Rosja była wykluczana i izolowana także na innych forach międzynarodowych - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"Od początku tej wojny mówimy, że nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia, by Rosję traktować, tak jak przed wojną, jako partnera, z którym można rozmawiać na racjonalnych zasadach, dlatego że Rosja po prostu złamała podstawowe zasady prawa międzynarodowego, podstawowe zasady funkcjonowania we wspólnocie międzynarodowej" - powiedział Jabłoński w TVP Info.

Wiceminister podkreślił, że "to jest polskie stanowisko, żeby Rosję izolować i wykluczać ze wszystkich organizacji międzynarodowych, pozbawiać ją wpływu na jakiekolwiek procesy międzynarodowe, dlatego że w przeciwnym razie oznaczałoby to milczącą zgodę na to, co Rosja robi na Ukrainie, na te zbrodnie wojenne, które popełnia".

"Będziemy dążyli do tego, aby Rosja była wykluczana i izolowana także na innych forach międzynarodowych" - zapewnił wiceszef MSZ. Decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członka Rady Praw Człowieka określił jako "zdecydowanie w dobrym kierunku".

Zgromadzenie Ogólne ONZ opowiedziało się w czwartek za zawieszeniem Rosji w prawach członka Rady Praw Człowieka. To pierwszy raz, kiedy taki los spotkał stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Za przyjęciem rezolucji zawieszającej Rosję w związku z "rażącymi i systematycznymi pogwałceniami praw człowieka" głosowały 93 państwa, przeciwko było 24, a wstrzymało się 58.

"Polska z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ zawieszającą członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ" - oświadczyło w czwartek polskie MSZ.