Jabłoński dla wpolityce.pl: sprzeczne sygnały w polityce niemieckiej ws. Ukrainy

Mamy do czynienia z wieloma bardzo sprzecznymi sygnałami, jeśli chodzi o politykę niemiecką w sprawie wojny na Ukrainie - ocenił w rozmowie z portalem wpolityce.pl wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że zwrot w polityce Niemiec byłby dobrą wiadomością dla stabilności w Europie.

"Postawa Niemiec ws. ataku Rosji na Ukrainę i wspierania Rosji poprzez związanie gospodarcze, energetyczne, polityczne na osi niemiecko-rosyjskiej, to jest coś absolutnie kluczowego" - wskazał wiceminister cytowany w piątek przez portal.

W rozmowie z portalem Jabłoński ocenił, że "jeżeli Niemcy rzeczywiście dokonają zwrotu we właściwym kierunku, to będzie bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa i stabilności w całej Europie". "Pytanie, na ile ten zwrot w polityce niemieckiej dokonuje się faktycznie, a na ile są to wyłącznie deklaracje" - zastrzegł.

Zdaniem Jabłońskiego "mamy do czynienia z wieloma bardzo sprzecznymi sygnałami, jeśli chodzi o politykę niemiecką". "Nie dalej jak w poprzedni weekend miała miejsce sytuacja, gdy niemiecka policja rekwirowała ukraińskie flagi na ulicach Berlina" - przypomniał.

"Z naszego punktu widzenia byłoby bardzo dobrze, gdyby wszystkie kraje Europy angażowały się w większym stopniu po stronie Ukrainy i my bardzo mocno nad tym dyplomatycznie pracujemy" - zapewnił wiceszef MSZ.

Jak dodał "praca, którą wykonuje polski rząd, dyplomacja, a także inne instytucje polskiego państwa od wielu tygodni, będzie miała wpływ także na to, że zbliżenie polsko-ukraińskie nie będzie tylko tymczasowe i przełoży się również na znacznie ściślejsze relacje gospodarcze, polityczne, stosunki między państwami, narodami, które są zawsze fundamentem relacji ekonomicznych".

"Uważam, że praca, którą wykonujemy cały czas będzie miała bardzo pozytywne efekty i my nie mamy obaw, że zostaniemy odsunięci na boczny tor" - podkreślił wiceszef MSZ.

Według niego "Ukraina doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak dużą rolę Polska odgrywa we wsparciu dla niej i to będzie przekładało się na bardzo ścisłe relacje nie tylko w krótkim terminie, ale także długą, długą przyszłość".