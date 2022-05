Jabłoński: nakładanie kolejnych sankcji na Rosję jest procesem

Nakładanie kolejnych sankcji na Rosję jest procesem. To nie jest tak, że się to zakończyło i można powiedzieć, że się nie udało. My będziemy dalej próbować, razem z Polską inne kraje będą o to walczyć - powiedział w środę wiceminister spraw zagranicznych MSZ Paweł Jabłoński.

Na antenie TV Republika wiceszef resortu dyplomacji był m.in pytany o sankcje nałożone na Rosję, a także "o co chodzi w utrzymywaniu sankcji przez Brukselę albo ich rozszczelnieniu wobec Putina". "Niestety jest to efekt nacisku kilku stolic europejskich, które cały czas chcą, aby żyć złudzeniami, że można dalej prowadzić biznes taki jak przed wojną" - powiedział Jabłoński.

Jak zaznaczył, "choć są nałożone sankcje, to taka furteczka - niby mała, ale jednak bardzo sprawnie można przez nią przejść - została pozostawiona". Wyjaśnił, że chodzi o "możliwość założenia konta walutowego w Gazprombanku i konta drugiego, rublowego". W ocenie wiceministra jest to "obchodzenie tych sankcji przez niedokonywanie płatności w samych rublu, ale dokonywanie ich w taki sposób, żeby Rosjanie mogli je sobie natychmiast przewalutować".

"Kluczowe jest to, że te pieniądze po prostu do Rosji wpływają, że cały czas finansowana jest wojna i finansowane są zbrodnie wojenne mówiąc wprost" - podkreślił wiceszef resortu dyplomacji.

Wskazał, że działania Rosji zmierzają do "eksterminacji przynajmniej sporej części narodu ukraińskiego". "Jeśli dziś ktoś mówi, że mimo to należy Rosji jakoś zapłacić za gaz, to niestety wybiera swój partykularny interes ekonomiczny kosztem tego, czego wszyscy powinniśmy bronić - czego broni Ukraina, czego broni Polska i inne kraje wpierające Ukrainę - i kosztem bardzo poważnym dla wiarygodności całej Europy" - zaznaczył Jabłoński. Jak podkreślił, "to się musi zakończyć i będziemy o to bardzo mocno walczyć dyplomatycznie, także w Brukseli".

Dopytywany o brak zgody na szósty pakiet sankcji, Jabłoński powiedział, że "to pokazuje, jak trudny jest to proces, jak bardzo dużo jest przeszkód i jak wiele wciąż jest niestety powiązań z Rosją polityków w ogromnej liczbie państw europejskich".

Jednocześnie zastrzegł, że nakładanie kolejnych sankcji jest procesem. "To nie jest tak, że się to zakończyło i już można powiedzieć, że się nie udało. My będziemy dalej próbować, razem z Polską inne kraje będą o to walczyć. Jestem przekonany absolutnie, że to się uda" - podkreślił. Zastrzegł jednak, że "niestety być może będzie to rozłożone w czasie".