Jabłoński: Nie jest prawdą, że polski rząd nic nie robił przez 100 dni

Nie jest prawdą, że polski rząd nic nie robił przez 100 dni; zastanawiam się, czy osoba, która takie rzeczy opowiada, była wtedy na wakacjach, albo wie co się dzieje i ze złej woli mówi nieprawdę - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do sobotniej wypowiedzi Donalda Tuska.

"Ostatnie miesiące od momentu, kiedy pojawiły się informacje, że bardzo realna jest wojna to są bardzo realne zabiegi dyplomatyczne, które zakończyły się tym, że dziś mamy dużo więcej żołnierzy naszych sojuszników, o wiele więcej sprzętu, który może bronić polskiego terytorium. Natomiast cały czas oczywiście potrzebne jest zwiększanie tego wsparcia i tutaj mam nadzieję, że wszystkie siły polityczne będą mówić jednym głosem i nie będą na tym polu przynajmniej kreować konfliktów i podziałów, to nie jest właściwe" - powiedział Jabłoński w sobotę na antenie TVP Info.

Wiceszefa MSZ proszono też o komentarz do wypowiedzi Donalda Tuska na sobotnim kongresie programowym PO. Lider PO mówił m.in. o uchodźcach. Przekonywał, że "odruch solidarności Polaków wszyscy podziwiają na całym świecie". "Świat oniemiał, jak zobaczył na co stać polski naród. Ale polski naród oniemiał, gdy zobaczył, na czym polega kompletna nieobecność i niemota polskiego rządu, jeśli chodzi o te kwestie. Mieli naprawdę ponad 100 dni od wyraźnego sygnału, że będzie inwazja i wiedzieli bardzo dokładnie, że pierwszym, bezpośrednio dotykającym Polskę efektem tej inwazji będą setki tysięcy uchodźców. I przez te 100 dni nie zrobili naprawdę nic" - stwierdził Tusk.

"Jak słucham czegoś takiego, to się zastanawiam, czy osoba, która takie rzeczy opowiada, była gdzieś na wakacjach przez te 100 dni, czy nie słyszała, albo wie co się dzieje i ze złej woli mówi nieprawdę. Wystarczy spojrzeć na fakty" - odpowiedział.

Przypomniał, że w listopadzie zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o tym, że rosyjskie wojska gromadzą się na Ukrainie. "Warto przypomnieć, że wtedy mieliśmy bardzo napięta sytuacje na wschodniej granicy z Białorusią. Na przełomie listopada i grudnia premier Mateusz Morawiecki odbył serię wizyt i rozmów z liderami większości europejskich krajów w bardzo dużym natężeniu czasowym" - powiedział wiceszef MSZ.

Podkreślił, że był taki moment, że premier złożył kilkanaście takich wizyt w ciągu kilku dni. Przekonywał, że w tym czasie opozycja mówiła, że premier straszy wojną. Zaznaczył, że w tym czasie członkowie polskiego rządu ostrzegali sojuszników przed tym, co może się wydarzyć, a Polska przygotowywała pierwszy pakiet sankcji prewencyjnych.

"I jeśli ktoś opowiada, że polski rząd nic nie robił w tym czasie, to naprawdę nie jest to prawda, i warto by takich głupot nie opowiadać" - dodał.