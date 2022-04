Jabłoński: od początku wojny na Ukrainie Polska nie dostała od KE ani eurocenta dodatkowego wsparcia

Od samego początku wojny na Ukrainie Polska nie dostała od Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta dodatkowego wsparcia; słyszymy, że mogą być pieniądze uruchamiane, ale mowa wyłącznie o pieniądzach już wcześniej zaplanowanych - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jak przypomniał Jabłoński w czwartek w TVP Info "od 43 dni trwa wojna, są popełniane zbrodnie wojenne, ponad 4 mln ludzi uciekło z Ukrainy do krajów UE, z czego ponad 2,5 mln uciekło do Polski". "Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to naprawdę nie rozumiem, na co ktoś tu chce czekać" - dodał.

"Chcę bardzo jasno to podkreślić, od samego początku wojny Polska nie dostała od Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta dodatkowego wsparcia. Słyszymy cały czas o tym, że mogą być jakieś pieniądze uruchamiane, ale to jest mowa wyłącznie o pieniądzach, które są pieniędzmi już wcześniej zaplanowanymi, to jest po prostu przerzucanie z jednego koszyka do drugiego" - powiedział Jabłoński. Zaznaczył, że "nie ma jakiegokolwiek w tej chwili niestety podejścia bardziej ambitnego w tym zakresie, a to jest tak naprawdę test na europejską solidarność".

W ocenie wiceministra, "mamy dziś do czynienia z sytuacją, gdy europejskie wartości są bronione przez Ukrainę, na Ukrainie (...) i broni ich każde państwo, które Ukrainie pomaga, które przyjmuje uchodźców". "Musimy podjąć decyzję, jako UE, czy naprawdę będziemy bronić europejskich wartości, czy będziemy kontynuować politykę wewnętrznych podziałów; politykę, która de facto wzmacnia Putina".

"Jeśli KE nie wie, skąd wziąć dodatkowe pieniądze, my mówimy, gdzie jest źródło. Tym źródłem jest konfiskata rezerw, konfiskata majątku rosyjskich oligarchów" - powiedział Jabłoński.

W środę unijny komisarz ds. budżetu Johannes Hahn przekonywał w PE, że "jest jeszcze za wcześnie" na przeznaczanie konkretnego unijnego wsparcia finansowego dla krajów UE przyjmujących uchodźców. Dodawał, że nie sądzi jednak, aby w ramach budżetu UE można było stworzyć taki instrument, który byłby wystarczającą odpowiedzią na obecny kryzys związany w wojną.

"Na wielkie kryzysy, pandemię i teraz wojnę, nie da się zareagować obecnymi czy nawet przyszłymi instrumentami w ramach budżetu unijnego" - mówił Hahn. Zapewniał, że jest otwarty na dyskusje o nowym mechanizmie.