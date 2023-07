Jabłoński: PO ma zgodę niemieckiej frakcji EPL, by udawać sprzeciw dla nielegalnej imigracji

Platforma Obywatelska dostała ze strony niemieckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej zgodę, aby w kampanii wyborczej poudawać ostry sprzeciw wobec nielegalnej imigracji - ocenił w sobotę w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Jak powiedział w rozmowie z PR24 Jabłoński, jego zdaniem PO finalnie zrobi to, czego oczekują Niemcy.

Według wiceszefa MSZ bardzo wyraźnie widać, iż jest niezwykle silna współpraca pomiędzy PO a EPL, na której czele stoi Manfred Weber. "To jest partia zdominowana przez polityków niemieckich" - przypomniał wiceminister cytowany przez portal PR24.

Portal zaznaczył, że przewodniczący grupy EPL w Parlamencie Europejskim w niedawnym wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" odniósł się m.in. do kwestii rządów w Polsce. "Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością (ew. rządami prawa, państwem prawa). W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy" - przytoczyło wypowiedź Manfreda Webera PR24.

"Wczoraj ukazał się wywiad, w którym jeden z polityków niemieckiej partii CDU powiedział, że są już po rozmowach z kolegami z PO, jeśli Platforma przejmie władzę, to odblokuje przepisy dotyczące przymusowej relokacji nielegalnych migrantów" - skomentował Jabłoński.

"Mamy także bardzo mocne plany przekształcenia UE w centralnie zarządzana państwo, to m.in. likwidacja zasady jednomyślności. To jest oficjalny plan polityki niemieckiej, nikt nie musi się niczego domyślać, to jest w dokumentach" - przypomniał wiceminister cytowany przez portal.

W ocenie Jabłońskiego w sprawie nielegalnej imigracji i zgody EPL by "poudawać ostry sprzeciw" wobec imigracji "Platforma Obywatelska przez najbliższe kilka miesięcy będzie zaprzeczała, wprost mówiła coś innego, a jeśli uda jej się wygrać wybory, będzie robiła dokładnie to, czego Niemcy oczekują, tak jak zawsze ta partia postępowała".