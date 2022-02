Jabłoński: Rosja nie stawia na dyplomację, chyba, że jest do tego zmuszona

Rosja nie stawia na dyplomację, chyba że jest do tego zmuszona, jej celem jest destabilizacja nie tylko Ukrainy, ale całej Europy; choć to nie oznacza, że należy rezygnować z rozmów; muszą one być poparte działaniami odstraszającymi - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński był pytany w środę w Telewizji Republika o politykę państw zachodnich wobec Rosji w obliczu potencjalnej agresji militarnej tego państwa na Ukrainę. "Rosja nie stawia na dyplomację, chyba że jest do tego zmuszona" - ocenił.

"Celem Rosji jest destabilizacja, nie tylko Ukrainy, ale i całej Europy, ale to nie oznacza, że należy rezygnować z rozmów, jeżeli oczywiście one idą w parze z innymi działaniami. Od samego początku podkreślamy, że sama dyplomacja nie wystarczy, ona jest konieczna, ale równie konieczne jest działanie odstraszające, o charakterze sankcyjnym, działanie, które może spowodować, że Putin po prostu uzna, że mu się cała ta awantura nie opłaca" - podkreślił szef MSZ.

"To się bardzo mocno zaczęło dziać w ostatnich tygodniach, także dzięki działaniom dyplomatycznym Polski i innych krajów naszego regionu" - dodał.

Jabłoński podkreślił jednocześnie, że jeśli ktoś twierdzi, że Rosja stawia na dyplomację, to "albo jest ślepy na rzeczywistość, albo realizuje rosyjską propagandę". "Rosja stawia na wojnę, prowadzoną różnymi metodami, w tym hybrydowymi i destabilizację. Pojedyncze państwo nie jest w stanie Rosji powstrzymać, to musi być jedność Zachodu i bardzo dobrze, że ta jedność jest w ostatnich tygodniach coraz większa" - zaznaczył.

"Jeśli do eskalacji teraz nie dojdzie, być może na kilka miesięcy odetchniemy z ulgą. Ale to nie będzie sytuacja trwała; jeżeli Putin dostanie Nord Stream 2 i będzie mógł dalej uzależniać Europę od siebie, to jesienią albo zimą będzie miał te same, a nawet większe narzędzia, będzie mógł zakręcić kurek z gazem Ukrainie i wywrzeć jeszcze większą presję na Kijów. Co wtedy zrobimy? Wyłączymy Nord Stream 2? Przecież wtedy Niemcy będą już trzy razy bardziej uzależnione od rosyjskiego gazu. Putin wie, że tak będzie, dlatego stara się na to grać" - dodał.

Pytany o ewentualną ewakuację polskich obywateli, w tym dyplomatów, z Ukrainy, Jabłoński ocenił, że obecnie przyczyniłoby się to do podsycania paniki. "Sytuacja jest poważna, należy ją uważnie obserwować, ale jednocześnie nie popadać w panikę". Zaznaczył, że MSZ odradza obywatelom Polski podróże na teren Ukrainy. "Nie doradzamy jeszcze w tej chwili masowej ewakuacji" - podkreślił.

Jabłoński zwrócił również uwagę na kwestię sankcji, które zostały na Rosję nałożone w 2014 r. po agresji na Ukrainę i aneksji Krymu. Ocenił, że te sankcje są bardzo dokuczliwe i zwrócił uwagę, że PKB Rosji wciąż nie wróciło na poziom sprzed 2014 r. "Ludziom w Rosji żyje się na prawdę bardzo ciężko - niepokoje społeczne powodowane warunkami materialnymi są w stanie obalić każdego. Putin realnie obawia się, że jego władza może się zachwiać; żeby temu przeciwdziałać, on konsoliduje społeczeństwo w kierunku zewnętrznym" - ocenił wiceszef dyplomacji.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy: Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały m.in. rządy USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była "rzeczowa i profesjonalna", ale "nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni". W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili - zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.