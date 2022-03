Jabłoński: UE i NATO musi jeszcze bardziej wesprzeć Ukrainę

Polska i inne kraje Europy Środkowej już wcześniej rozumiały lepiej, że Rosja jest państwem, któremu nie można ufać, dzisiaj przywódcy w krajach zachodniej Europy też rozumieją to znacznie lepiej - mówi wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych w wywiadzie dla Polski Times.pl odniósł się do wtorkowej wizyty w Kijowie premierów Polski, Czech i Słowenii oraz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Jabłoński podkreślił, że była to wizyta historyczna. "Pierwsi przywódcy europejscy, którzy mieli odwagę dotrzeć do oblężonego, ostrzeliwanego i atakowanego przez Rosjan Kijowa, to przywódcy Polski, Czech i Słowenii. Przywódcy, którzy od dawna doskonale rozumieją, jakie niebezpieczeństwo nadchodziło ze Wschodu" - powiedział wiceminister.

"Ostrzegaliśmy przed tym naszych partnerów w całej Europie i, niestety, mieliśmy rację. Bardzo chcielibyśmy się mylić, ale potwierdziły się wszystkie najgorsze obawy. Te obawy o rozwój sytuacji są nadal ogromne. Dlatego tak ważne jest to, żeby dzisiaj Ukrainę wesprzeć jeszcze bardziej zdecydowanie - jako Unia Europejska i NATO" - podkreślił Jabłoński.

Jak dodał, wizyta w Kijowie, która była skoordynowana z przywódcami Unii Europejskiej, była wizytą w imieniu całej wspólnoty. "Mamy nadzieję, że jak najwięcej przywódców jak największej liczby krajów będzie gotowych do tego, żeby wspierać Ukrainę, żeby być w Kijowie. Przede wszystkim mamy jednak nadzieję na podjęcie realnych działań, które mogą zatrzymać Putina. Chodzi przede wszystkim o wsparcie obronne Ukrainy oraz zdecydowane, możliwe jak najmocniejsze sankcje" - wskazał.

Wiceszef MSZ stwierdził też, że "jeżeli Niemcy przestaną blokować sankcje, to nikt inny ich nie zablokuje i po prostu zostaną wprowadzone na poziomie całej UE".

Pytany, czy jest zawiedziony postawą premiera Węgier Viktora Orbana, Jabłoński zapewnił, że prowadzone są dyplomatyczne prace, także z Węgrami. Przyznał jednocześnie, że ma wrażenie, iż "w Polsce przywiązuje się do stanowiska Węgier nieproporcjonalnie dużą wagę".

"To nie jest żadna tajemnica, że w tej sprawie z Węgrami w ogóle się nie zgadzamy i także z nimi rozmawiamy, żeby przekonać ich do zmiany tego stanowiska - tak samo jak robimy to z Niemcami. Istotna jest jednak skala. Niemcy są największym państwem Unii Europejskiej, 9-krotnie większym niż Węgry. Doskonale wiadomo, kto w UE odgrywa istotniejszą rolę" - ocenił wiceminister.

Jak dodał, "skupianie się na mniejszych krajach, tak naprawdę pozwala odwracać uwagę od tych państw, które mogą mieć istotny wpływ na zmianę tych decyzji".