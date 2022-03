Jabłoński: Wszyscy powinniśmy bronić Ukrainy przed agresją Rosji

Wszyscy powinniśmy bronić Ukrainy przed agresją Rosji i wspierać także nasze wewnętrzne systemy. O tym będziemy rozmawiać na Radzie Unii Europejskiej, o tym będziemy rozmawiać z Komisją Europejską, z rządami innych państw członkowskich - powiedział w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński, pytany o środki unijne na pomoc dla Ukraińców, podkreślił, że "konieczne jest zdecydowanie większe wsparcie ze strony UE". "My także sami, jako UE padamy ofiarą tej agresji, bo przecież Putin nie zamierza się zatrzymać. On chce totalnej dominacji, konsolidacji swojej władzy. To jest dziś realne wyzwanie dla UE. Wszelkie innego typu spory, próby rozbijania jedności wewnątrz UE, próby wytykania palcem jednych czy drugich państw członkowskich, absolutnie - nie powinno czegoś takiego być" - ocenił.

Według wiceszefa MSZ, "wszyscy powinniśmy być jednością, wszyscy powinniśmy bronić Ukrainy przed tą agresją i wspierać także nasze wewnętrzne systemy". "O tym będziemy rozmawiać na Radzie Unii Europejskiej, o tym będziemy rozmawiać z Komisją Europejską, z ministrami, z rządami innych państw członkowskich. Europejska solidarność może czasami być wystawiana na różne próby. Dziś taką próbę przeżywamy chyba największą w ostatnich kilku dekadach. To wielki test dla UE, czy taka solidarność będzie rzeczywiście zachowana, czy będzie realna, czy nie ograniczy się tylko do deklaracji" - stwierdził.