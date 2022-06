Jabłoński: zasadniczym elementem strategii NATO jest jednak odstraszanie

Zasadniczym elementem strategii NATO jest jednak odstraszanie; kluczowe jest, by doprowadzić do tego, by wojna się nie rozpoczęła oraz to, by siły wojskowe Sojuszu były zgromadzone w państwie, które może być potencjalnym celem ataku - podkreślił w czwartek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceszef MSZ na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia był pytany m.in. o strategię odstraszania NATO, która nie została zmieniona podczas szczytu Sojuszu w Madrycie.

Prowadzący rozmowę przypomniał słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, który mówił przed szczytem, że oczekujemy nowej strategii odstraszania, aby NATO reagowało natychmiast na naruszenie terytorium Sojuszu bez manewru dopuszczającego czasową okupację. Z kolei premier Estonii Kaja Kallas mówiła przed szczytem, że założenia strategii odstraszenia są niewłaściwie, bo przewidują, że agresor może wjechać na terytorium kraju członkowskiego, a na jego wyparcie NATO ma 180 dni; patrząc na Ukrainę to by oznaczało zmiecenie tego kraju z powierzchni ziemi.

"Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, w jaki sposób czynione są przygotowania. To przecież nie jest tak, że wojna na taką skalę, na jaką Rosja prowadzi dzisiaj na Ukrainie i jaką chciałaby z pewnością prowadzić wobec innych państw, jest możliwa do rozpoczęcia z dnia na dzień, że może się rozpocząć w zasadzie bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, jakichkolwiek informacji" - podkreślił Jabłoński.

Zaznaczył także, że "o tym, że Rosja przygotowuje się do wojny na Ukrainie, było wiadomo od miesięcy, bo o przygotowaniach wojskowych, gromadzeniu żołnierzy, całej tej operacji logistycznej NATO wiedziało". "Teraz, jeśli tego rodzaju działania miałyby być podejmowane, to również NATO może się do tego przygotować dużo szybciej. Jeśli mamy stałą obecność wojskową w rejonach, które są potencjalnie najbardziej zagrożone, mamy do czynienia ze zwiększaniem tej obecności, to to przygotowanie będzie operacyjnie łatwiejsze" - stwierdził wiceszef MSZ.

"Zasadniczym elementem strategii jest jednak odstraszanie" - podkreślił Jabłoński. "Kluczowe jest to, aby w ogóle nie doprowadzić do tego, aby wojna się rozpoczęła oraz żeby siły wojskowe NATO były zgromadzone w państwie, które może być potencjalnym celem ataku już przed jego rozpoczęciem" - zaznaczył.

Wiceszef MSZ podkreślił, że dzięki obecności żołnierzy sojuszniczych i zwiększaniu krajowych zdolności obronnych, prawdopodobieństwo ataku na członka Sojuszu "jest dużo niższe niż jeszcze kilka lat temu". "Także dlatego, że rzekomo wielka potęga armii rosyjskiej została po prostu skompromitowana działaniami na Ukrainie. Ataki Rosji, chociaż bardzo by chciała, nie są możliwe, bo Rosja po prostu nie ma takich możliwości, ale będzie się starała je wykreować" - powiedział.

Dodał, że "co do szczegółów strategii oczywiście można dyskutować". "My też moglibyśmy powiedzieć, że można by było jeszcze coś uzupełnić. To jest jednak pewien proces, nie jest nigdy tak, że udaje się w stu procentach w ciągu jednego spotkania całkowicie wszystko zmieniać" - powiedział Jabłoński.

Podkreślił natomiast, że "jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądała sytuacja jeszcze kilka lat temu, gdy Rosja w tych strategiach była określana jako partner, to mamy niesamowity progres i idziemy we właściwym kierunku". "Myślę, że dalej będziemy w nim szli" - dodał.

Jabłoński był także zapytany, kiedy realnie Szwecja i Finlandia staną się formalnie członkami NATO odpowiedział, że to wymaga ratyfikacji przez wszystkie państwa. "Na pewno Polska będzie w gronie państw, które jako jedne z pierwszych cały ten proces przeprowadzą" - dodał. Ocenił, że "jest to raczej kwestia może kilku miesięcy".

Przywódcy państw NATO w Madrycie postanowili wyraźnie wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu oraz zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia w jego szeregi. Szefowie państw i rządów przyjęli także nową koncepcję strategiczną. W deklaracji końcowej przywódcy uznali m.in., że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności na obszarze euroatlantyckim.

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w Madrycie, że w Polsce powstanie stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA. Od jesieni 2020 roku w Poznaniu działa wysunięte stanowisko dowodzenia tego związku, które koordynuje działania sił lądowych USA w Europie. Na początku marca, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Amerykanie zapowiedzieli przeniesienie stałego dowództwa V Korpusu z USA do Europy i przerzucenie z Fort Knox do Niemiec i Polski kolejnych 300 wojskowych.