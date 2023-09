Jacek Ozdoba: to rząd Zjednoczonej Prawicy zatrzymał nielegalnych imigrantów

PO konsekwentnie głosuje, głosowała za tym, aby do Polski trafili nielegalni imigranci. To rząd Zjednoczonej Prawicy zatrzymał nielegalnych imigrantów - mówił Płocku (Mazowieckie) wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, kandydat PiS w wyborach do Sejmu z okręgu nr 16.

Na poniedziałkową konferencję prasową w Płocku Jacek Ozdoba (Suwerenna Polska), przyniósł baner z wizerunkiem Marcina Kierwińskiego z PO, który jest liderem listy KO w wyborach do Sejmu w tym samym okręgu nr 16. Na banerze widniał napis odnoszący się do polityka PO: "głosowałem przeciw budowie zapory na granicy z Białorusią" i podpis: "Koalicja Obywatelska".

Jak podkreślił Ozdoba, Kierwiński w 2015 r. był szefem gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. "Ta ekipa PO odpowiada za zaakceptowanie ówcześnie kwoty relokacji nielegalnych imigrantów" - oświadczył. "PO konsekwentnie głosuje, głosowała za tym, aby do Polski trafili nielegalni imigranci" - podkreślił polityk.

Według Ozdoby, o niezmiennym stanowisku PO w sprawie nielegalnych imigrantów świadczą, nie tylko jej decyzje z 2015 r., ale też postawa w kwestii bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski z Białorusią i budowy tam zapory, o czym zdecydował obecny rząd. "Pan Marcin Kierwiński, kiedy ten mur miał być wybudowany, kiedy było głosowanie, zagłosował przeciwko budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy" - stwierdził.

Jak dodał, mur na granicy z Białorusią "jest odpowiedzią państwa polskiego na element wojny hybrydowej, która jest realizowana w ramach działalności Putina i Łukaszenki". "Polska opozycja wpisuje się w narrację Federacji Rosyjskiej i białoruskiej propagandy" - ocenił.

Zdaniem Ozdoby, "fakty są takie, że Marcin Kierwiński nie chciał muru na granicy", i należał do ekipy rządowej z 2015 r., która "chciała, zdecydowała się, aby przyjąć do Polski nielegalnych imigrantów". Podkreślił, że to środowisko Zjednoczonej Prawicy od początku przestrzegało przed przyjmowaniem nielegalnych imigrantów.

"To, co się dzieje w tej chwili w Malmoe, w Paryżu, to co się dzieje w innych krajach europejskich, mogło być w Polsce, gdyby nie wygrana Zjednoczonej Prawicy. Bo to rząd Zjednoczonej Prawicy zatrzymał nielegalnych imigrantów" - oświadczy Ozdoba. "Dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem, dzisiaj Polacy nie boją się wychodzić na ulicę" - dodał.

Odnosząc się do wyborów parlamentarnych Ozdoba stwierdził: "dzisiaj mamy prosty wybór - albo bezpieczeństwo, albo ludzie, którzy byli nieodpowiedzialni".

Pytany o nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, Ozdoba oświadczył, iż w kwestii tej "państwo polskie zareagowało". Jak zaznaczył, sprawa dotyczyła "dokładnie 268 postępowań, a nie tysięcy". Wspomniał też o zatrzymanej w ostatnim czasie aktywistce Ewie M., która - jak dodał - według ustaleń prokuratury, związana była z nielegalnym przemytem osób do Polski z Białorusi, a za którą poręczyli dwaj posłowie KO.

Jacek Ozdoba znalazł się na ósmym miejscu listy kandydatów PiS w wyborach do Sejmu w okręgu nr 16. Liderem tej listy jest minister sportu Kamil Bortniczuk.

Listę kandydatów KO w wyborach do Sejmu w tym samym okręgu nr 16 otwiera Marcin Kierwiński; wśród kandydatów znalazła się tam również obecna posłanka tego ugrupowania Elżbieta Gapińska.

W wyborach do Sejmu w 2019 r. w okręgu nr 16 na 10 możliwych mandatów PiS zdobył sześć, KO - dwa mandaty, a PSL i SLD po jednym mandacie.

Okręg wyborczy nr 16 w wyborach do Sejmu obejmuje Płock oraz powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski.