Jacek Protas (KO): warmińsko-mazurskie stało się symbolem skuteczności paktu senackiego

Woj. warmińsko-mazurskie stało się symbolem skuteczności paktu senackiego – ocenił przewodniczący PO na Warmii i Mazurach Jacek Protas. Wskazał, że dzięki paktowi we wszystkich czterech senackich okręgach na Warmii i Mazurach wygrali startujący z niego kandydaci.

"Trójka z nich to kandydatki i kandydaci Platformy Obywatelskiej: Jerzy Wcisła (okręg elbląski nr 84)i Jolanta Piotrowska (okręg mazurski nr 87) oraz Ewa Kaliszuk (okręg olsztyński nr 86), które osiągnęły rewelacyjne wyniki i dzięki temu zmieniają samorząd na Senat. Jestem głęboko przekonany, że przywiązanie do spraw mieszkańców, do tych najważniejszych kwestii, które są do rozwiązania w regionie, będą przyświecały pracy nas wszystkich. także pań senatorek" - mówił na konferencji w Olsztynie przewodniczący PO na Warmii i Mazurach, lider listy KO w okręgu elbląskim Jacek Protas.

Senatorem w okręgu nr 85 został marszałek województwa Gustaw Brzezin (PSL).

Poseł Jacek Protas podkreślił, że "dobry wynik KO na Warmii i Mazurach to wyzwanie i zobowiązanie do tego, żeby pracować ciężko na rzecz regionu".

"Zwracam się też do wszystkich tych, którzy na nas nie głosowali. Zapewniam, że Polska jest jedna, naród jest jeden i mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego też nie dzielą się na tych, którzy głosowali na opozycję i na tych, którzy głosowali na PiS czy Konfederację"- wskazał.

Lider listy KO w okręgu olsztyńskim do Sejmu Janusz Cichoń podkreślił, że "dzięki pracy całej listy, jako drużyny, KO wygrała w okręgu olsztyńskim, zdobywając cztery mandaty, to jest o jeden więcej niż w poprzedniej kadencji". "Podobnie KO w okręgu elbląskim zdobyła cztery mandaty, o jeden więcej niż cztery lata temu" - dodał.

KO zdobyła 33,07 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu olsztyńskim (nr 35) - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 100 proc. komisji. PiS uzyskał - 32,33 proc., a Trzecia Droga - 16,11 proc. głosów.

PiS zdobyło 35,2 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu elbląskim (nr 34) - wynika z danych PKW ze 100 proc. komisji. Koalicja Obywatelska uzyskała 31,87 proc., a Trzecia Droga - 15,4 proc.