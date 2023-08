Jacek Sasin: państwowy biznes hojnie wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe i społeczne

Na udział polskiego, państwowego biznesu we wspieraniu inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych, również w mniejszych miejscowościach, zwracał uwagę w czwartek w Białymstoku minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Mówił o odpowiedzialności społecznej tych firm.

W Operze i Filharmonii podlaskiej minister Sasin wziął udział w czwartek wieczorem w premierze musicalu "Ghost", w wykonaniu młodzieży z grupy artystycznej "Studia Poezja" działającej pod patronatem powiatu sokólskiego; szef resortu aktywów państwowych był jednym z honorowych patronów tego musicalu.

"Cieszę się, że możemy spełniać marzenia młodych, utalentowanych ludzi, młodych talentów, które są - jak widać - nie tylko w wielkich miastach, nie tylko na wielkich scenach, ale też w mniejszych miejscowościach" - mówił Sasin w krótkim wystąpieniu przed rozpoczęciem spektaklu. Zwracał uwagę, że realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu spółek Skarbu Państwa.

"To dla mnie wielka radość, że polski, państwowy biznes tak hojnie wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe i społeczne. Że w ramach swojej odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności biznesu, tak wiele ważnych spraw w tej sferze ogólnopolskiej i lokalnej może się odbyć" - mówił Sasin.

Na stadionie lekkoatletycznym w białostockim Zwierzyńcu szef resortu aktywów państwowych wziął udział w otwarciu finału 26. Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych, które do soboty potrwają w Białymstoku; biorą w nim udział najlepsi sportowcy LZS z całego kraju.

Odczytał list skierowany do uczestników przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Premier życzył uczestnikom, by sportowa walka wyzwoliła w nich najlepsze cechy charakteru i by nikomu nie zabrakło woli walki i odwagi do mierzenia się z pojawiającymi się przeciwnościami. "Już samo podjęcie rywalizacji jest swoistym zwycięstwem, jest to zwycięstwo nad samym sobą, które nie tylko wzmacnia nasze poczucie pewności, ale dostarcza również cennych informacji na temat naszych rzeczywistych możliwości" - napisał szef rządu.

Jacek Sasin mówił o sukcesach zawodników, którzy zaczynali swoją karierę od LZS-ów. Wskazywał m.in. na białostoczanina Wojciecha Nowickiego, mistrza olimpijskiego w rzucie młotem z Tokio, który na trwających jeszcze MŚ w lekkoatletyce w Budapeszcie zdobył srebrny medal; Nowicki był gościem otwarcia igrzysk LZS w Białymstoku.