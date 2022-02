Jach (PiS): decyzja USA ws. czołgów Abrams to niewątpliwy sukces Polski

Zgoda Departament Stanu na sprzedaż Polsce czołgów Abrams to niewątpliwy sukces naszego kraju; w przeciągu dwóch, trzech lat, ilość broni pancernej w Polsce wzrośnie o 1/3 - powiedział PAP przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michał Jach (PiS).

Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż rządowi polskiemu czołgów Abrams M1A2 SEPv3 i związanego z nimi wyposażenia.

"To niezwykle ważna i dobra wiadomość dla Polski" - powiedział PAP przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michał Jach (PiS) pytany o decyzję Departamentu Stanu. "W związku z sytuacją, jaka panuje obecnie w regionie oraz wskutek awanturniczej polityki prezydenta Rosji Władimira Putina, sprzęt przeciwpancerny, w tym również czołgi, jest w Polsce niezbędny" - ocenił.

"Zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż rządowi polskiemu czołgów Abrams oznacza, że w przeciągu dwóch, trzech lat, ilość broni pancernej w Polsce wzrośnie o 1/3" - oszacował Jach. Według niego "w przeciągu dwóch lat, będziemy już mieli u siebie znaczącą liczbę tych czołgów".

Jach zaznaczył, że - mimo iż minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak już w ubiegłym roku ogłaszał, że prowadzi rozmowy z Amerykanami na temat zakupu czołgów Abrams - to jeszcze kilka miesięcy temu nie było pewne, czy Amerykanie je Polsce sprzedadzą. "W tej chwili jest bardzo duże zapotrzebowanie na broń pancerną na świecie i czołgów nie ma" - zauważył przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. "Nie ma takich fabryk, które wyprodukowałyby taką ilość czołgów, które są dla nas niezbędne" - wyjaśnił.

Ocenił, że w obecnej sytuacji, jedyna szansa to zakup sprzętu od naszych sojuszników. "Gdybyśmy chcieli kupić czołgi, pewnie czekalibyśmy 10-12 lat, a przecież my teraz potrzebujemy sprzętu i ten sprzęt zapewniają nam Amerykanie" - powiedział Jach. "Tak więc decyzja Departamentu Stanu to niewątpliwy sukces Polski" - zaznaczył.

Jak zauważył, istotne jest również, że Amerykanie zgodzili się sprzedać Polsce czołgi Abrams w najnowszej wersji, a więc takie, które - w przeciwieństwie niemieckich Leopardów - nie wymagają modernizacji. "Czołgi od Amerykanów będą gotowe do użycia" - zapewnił. "Ich siła i wartość bojowa jest zdecydowanie większa, od większości czołgów, które posiadamy" - dodał.

Dopytywany, czy w polskiej armii są ludzie, którzy będą w stanie obsłużyć zakupiony sprzęt od Amerykanów, Jach zapewnił, że mamy czołgistów i młodzież, która jest bardzo zdolna. "Ponadto, zapewne w momencie podpisania dokumentu zakupu, zostanie również zakupiony pakiet szkoleniowy, tak, że w ciągu kilku miesięcy będziemy w stanie wyszkolić i przygotować żołnierzy do obsługi tego sprzętu" - zaznaczył.

Chęć kupienia amerykańskich czołgów polski rząd zapowiedział już w ubiegłym roku, zaś minister obrony narodowej oświadczył, że pierwsza partia maszyn powinna trafić do Polski w 2022 r.

Czołgi są produkowane przez koncern General Dynamics w fabryce w Limie w stanie Ohio i w różnym standardzie znajdują się na wyposażeniu wojsk Maroka, Kuwejtu, Iraku, Egiptu, Australii i Arabii Saudyjskiej. Były używane zarówno w wojnie w Afganistanie, jak i wojnie w Iraku w służbie Stanów Zjednoczonych. Irackie Abramsy brały udział w wojnie przeciwko Państwu Islamskiemu (IS), a saudyjskie podczas wojny domowej w Jemenie.