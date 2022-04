Jach: przewodniczący komisji Sejmu i Bundestagu podzielają opinię o rosyjskiej napaści na Ukrainę i zbrodniach

Przewodniczący komisji Sejmu i Bundestagu, w tym komisji obrony, podzielają opinię o rosyjskiej napaści na Ukrainę i o rosyjskich zbrodniach – powiedział szef komisji Michał Jach (PiS). Wyraził przekonanie, że Niemcy zmienią postrzeganie rosyjskiego zagrożenia dla Europy.

Przewodniczący komisji obrony, spraw zagranicznych oraz komisji ds. UE Sejmu i niemieckiego Bundestagu przyjęli we wtorek wspólne oświadczenie, w którym potępili agresję Rosji i zbrodnie popełniane przez nią na Ukrainie; wezwali do wsparcia Ukrainy, także dostawami broni, i szybszego rozszerzenia UE.

"Inicjatywa zrodziła się w trakcie spotkania przewodniczących komisji obrony, spraw zagranicznych i do spraw Unii Europejskiej Sejmu i Bundestagu. Stwierdziliśmy, że podzielamy opinię wobec tych wydarzeń i możemy wydać wspólne oświadczenie" - powiedział PAP Jach. "Potępiamy rosyjską agresję i zbrodnie dokonywane rękami rosyjskich żołnierzy" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że wspólne stanowisko zajęli parlamentarzyści zaangażowani w prace resortów najbardziej zaangażowanych w sprawy związane z tym konfliktem. "To podkreśla, że parlamenty dwóch państw, w których pobliżu dzieje się ludobójstwo, są mocno przeświadczone, że trzeba zrobić wszystko by zakończyć tę wojnę; żeby Ukraina pozostała państwem wolnym i suwerennym" - dodał.

Zaznaczył, że przed wybuchem pandemii kontakty komisji obrony Sejmu i Bundestagu były regularne. "Z poprzednim przewodniczącym komisji obrony Bundestagu spotykaliśmy się dość często. Niemcy to nasz bardzo ważny sąsiad, sojusznik w NATO" - dodał.

"Jako przewodniczący komisji obrony, patrzę na sprawy przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa zewnętrznego, militarnego. Mamy zamiar nadal się spotykać. Z przewodniczącą Marie-Agnes Strack-Zimmermann rozmawiałem o tym, że ograniczenia związane z pandemią koronawirusa zmieniły się na tyle, że nasze komisje mogą się spotkać. Myślę, że będziemy utrzymywać te kontakty" - powiedział.

"Jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne mamy wiele wspólnego mimo różnic w poglądach na określone sprawy. Myślę, że Niemcom tak samo jak Polsce zależy na stabilizacji w regionie. Miejmy nadzieję, że Niemcy - mimo pewnych różnic dotyczących relacji między naszymi państwami a Rosją - wobec zbrodni popełnianych przez Rosję na Ukrainie zmienią postrzeganie rosyjskiego zagrożenia dla Europy" - dodał.

W przyjętym we wtorek i opublikowanym w środę wspólnym oświadczeniu przewodniczący komisji Sejmu i Bundestagu wezwali do działań na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji i zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Wezwali do udzielania pomocy wojskowej i humanitarnej Ukrainie oraz do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

Przewodniczący komisji ocenili, że "agresja Rosji przeciwko Ukrainie jest najpoważniejszym zagrożeniem dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa od dekad". "Wstrząśnięci, pełni oburzenia i sprzeciwu obserwujemy zabójstwa, gwałty, ogromne cierpienie ludzkie i zniszczenia spowodowane działaniami Rosji. Nasze oburzenie jest tym większe, że zbrodnie te popełnione zostały również na niewinnych dzieciach" - oświadczyli parlamentarzyści.

"W związku z zbrodniami wojennymi, których dopuściła się Federacja Rosyjska, powinniśmy niezwłocznie podjąć wszelkie środki i uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać bestialskie czyny agresora na terenie Ukrainy" - głosi wspólne stanowisko. Parlamentarzyści uznali, że "twarde sankcje są ważnym instrumentem, mogącym pomóc osiągnąć ten cel", a by były skuteczne, muszą objąć także sektor energetyczny. Według nich "jedną z najważniejszych sankcji powinno być embargo na rosyjską ropę, przyjęte w najbliższym możliwym terminie".

Za konieczne uznali także przyspieszenie rozszerzenia UE. "Uznajemy aspiracje europejskie i europejski wybór Ukrainy. Podzielamy opinię, że Ukraina winna zyskać konkretną perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej" - napisali.

Zaapelowali o jak najszersze wsparcie Ukrainy i zwiększenie jej zdolności obronnych poprzez dostawy broni i sprzętu wojskowego oraz świadczenia pomocy humanitarnej. W związku z "największym od II wojny światowej kryzysem uchodźczym" za konieczne uznali także działania na szczeblu UE i wsparcie finansowe dla krajów najbardziej zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Za dalszymi dostawami broni dla Ukrainy, jak najszybszym wstrzymaniem importu rosyjskiej ropy i za "jasną perspektywą w UE dla Ukrainy" opowiedziało się także troje parlamentarzystów z koalicji rządowej Niemiec, którzy we wtorek spotkali się z ukraińskimi deputowanymi we Lwowie. Wspólne oświadczenie wydali Michael Roth z SPD, przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Strack-Zimmermann (FDP) i Anton Hofreiter (Sojusz 90/Zieloni).