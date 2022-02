Jackowski: We wtorek, na posiedzeniu klubu PiS może paść wniosek o wykluczenie mnie z klubu

We wtorek, na posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS może paść wniosek o wykluczenie mnie z klubu - poinformował senator Jan Maria Jackowski. Dodał, że jest gotowy na "każdy rozwój sytuacji".

Według informacji PAP senator Jackowski ma zostać usunięty z klubu PiS za krytykę działania koalicji rządzącej.

Jackowski zapytany w poniedziałek w TVN24, czy jest jeszcze członkiem klubu parlamentarnego PiS, czy został już z niego wyrzucony odparł, że "wie tyle ile widomo z mediów".

Poinformował jednocześnie, że we wtorek o godz. 19.30 odbędzie się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, w który zapowiedziano udział prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. "Nie wykluczam, że na tym klubie może być postawiony wniosek o wykluczenie mnie z klubu" - dodał senator.

Przypomniał, że nie jest członkiem PiS, wiec nie może być wykluczony z partii. Natomiast, by wykluczyć go z klubu parlamentarnego PiS, musi się odbyć głosowanie, przeprowadzone na wniosek przewodniczącego klubu PiS - obecnie jest nim wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W głosowaniu tym - według Jackowskiego - musi uczestniczyć co najmniej połowa wszytkach członków klubu. "Przypomnę, że klub parlamentarny PiS to są: posłowie, senatorowie i eurodeputowani" - zauważył.

"Jestem przygotowany na każdy rozwój sytuacji. (...) Nie uprzedzajmy faktów. Wszytko ma swoją dramaturgię" - powiedział Jackowski.

W poniedziałek Terlecki powiedział dziennikarzom w Sejmie, że we wtorek odbędzie się spotkanie klubu parlamentarnego PiS. Dopytywany co będzie przedmiotem dyskusji stwierdził, że "różne sprawy". "Musimy różne rzeczy omówić" - zaznaczył wicemarszałek. Dopytywany, czy będzie podejmowana decyzja w sprawie senatora Jackowskiego odpowiedział: "Bardzo możliwe, że też".

Na początku miesiąca Terlecki pytany co dalej z senatorem Jackowskim mówił: "Prawdopodobnie klub podejmie decyzję o usunięciu go". Pytany, czemu senator miałby zostać usunięty, odparł: "Wypowiada się niezgodnie z linią polityczną klubu".

Jan Maria Jackowski jest bezpartyjny; senatorem po raz pierwszy został w 2011 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, podobnie w 2019 r. W Senacie obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także członkiem Komisji Ustawodawczej. Obecnie senacki klubu PiS liczy 47 senatorów.