Jadwiga Mackiewicz - Ciocia Jadzia - laureatką Nagrody Honorowej Koryfeusz Muzyki Polskiej 2022

Laureatkami tegorocznej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej zostały dyrygentka Anna Sułkowska-Migoń (Odkrycie Roku) i skrzypaczka Agata Szymczewska (Osobowość Roku), za Wydarzenie Roku uznano XVIII Konkurs Chopinowski. Nagrodę Honorową otrzymała Jadwiga Mackiewicz - organizująca poranki muzyczne Ciocia Jadzia.

Laureatem nagrody honorowej została Jadwiga Mackiewicz. Wśród najmłodszych melomanów znana jako ciocia Jadzia. To właśnie ona w 1955 roku, rozpoczęła prowadzenie koncertów dla dzieci z Filharmonią Narodową. Muzykę klasyczną wśród najmłodszych popularyzowała też m.in. w Polskim Radiu. Nazwisko zwycięzcy ogłosił Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Lech Dzierżanowski. Laureatka podziękowała trzem pokoleniom jej dzieci, którzy teraz są muzykami, artystami, dyrektorami. "To zaszczytne miano Koryfeusz, ale jaki ja Koryfeusz, jak już nie mam kim przewodzić, nie mam już swoich dzieci, ja za wami bardzo tęsknię" - dodała.

Jak ogłosił w niedzielę dyrygent Łukasz Borowicz, statuetkę w kategorii Odkrycie Roku otrzymała Anna Sułkowska-Migoń. Dyrygentkę doceniono za szereg sukcesów i nagród w ostatnim sezonie artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej nagrody podczas Konkursu Dyrygenckiego La Maestra w Paryżu. Ponieważ zwycięzcę w tej kategorii wybierają słuchacze poprzez głosowanie internetowe, Sułkowska-Migoń powiedziała, że "dziękuje melomanom za każdy głos", jak dodała, nie chodzi jej tylko o głosy w konkursie, ale też reakcje słuchaczy po koncertach i występach".

Kompozytor i członek rady programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Jerzy Kornowicz powiedział, że miano Koryfeusza Muzyki Polskiej 2022 w kategorii Osobowość Roku otrzymała skrzypaczka Agata Szymczewska. Artystkę nagrodzono za działalność edukacyjną i popularyzatorską, przybliżanie postaci Henryka Wieniawskiego w przystępny sposób (również jako Ambasadorka 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego). Szymczewska odbierając statuetkę powiedziała, że ta nagroda to piękne wynagrodzenie jej trudu, który trwa już tyle lat. Dodała, że świat w którym ostatnio przyszło nam żyć, wymaga od nas poświęceń. "Niepodległość, pokój, wolność dla artystów nabierają zupełnie nowego znaczenia w kontekście trwającej wojny na Ukrainie" - dodała.

Szymczewska jest też autorką tegorocznego przesłania na Międzynarodowy Dzień Muzyki, który przypada 1 października. Podczas gali wspomniała ona fragment tego przesłania. "U każdego z nas przez lata kształtuje się, rozwija i dojrzewa bardzo subiektywny sposób prowadzący do dokonywania wyborów w świecie materii dźwiękowej. Nie zawsze dobrych, nie zawsze trafnych. Potrzebujemy przewodników, autorytetów, mistrzów, którzy oprowadzą nas po tych przestworzach. Pomogą się odnaleźć, wytłumaczą i zwrócą uwagę na detal, niuans. Nauczą rozumieć emocje, a potem puszczą wolno. Prawidłowo zasiane ziarno miłości do muzyki zaowocuje jej piękną obecnością w naszym życiu. Zakwitnie owoc odporny na rankingi, wyścigi, a w pełni gotowy do karmienia nas pięknem świata dźwięków. I oby te najbardziej dorodne plony zawsze były w zasięgu naszego wzroku i słuchu" - zacytowała.

Wydarzeniem Roku wybrano, jak przekazała, dyrektor Teatru Telewizji Polskiej Kalina Cyz, XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Konkurs doceniono za szeroki dostęp do przesłuchań konkursowych poprzez różnorodne platformy cyfrowe.

Nagrodę odebrał zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Stanisław Leszczyński, który powiedział podczas gali, że Chopin jest ikoną kultury, który od pierwszego swojego utworu stał się koryfeuszem muzyki polskiej.

Jak podał organizator, celem nagrody Koryfeusz Muzyku Polskiej jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej. Nagroda powstała w 2011 roku z inicjatywy środowiska muzycznego, ponieważ dotychczasowe nagrody obejmowały jedynie konkretne sfery aktywności lub były łączone z innymi wyróżnieniami artystycznymi. Koryfeusz jest nagrodą ustanowioną przez środowisko muzyczne i przez to środowisko jest przyznawana najwybitniejszym jej przedstawicielom.

Każdy przedstawiciel środowiska muzycznego lub instytucji artystycznej ma prawo zgłosić do nagrody osoby, wydarzenia lub instytucje. Po wyborze kandydatów nominowanych do nagrody przez Radę Programową Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odbywa się głosowane Kolegium Elektorów, w skład którego wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a także wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach. Nagroda w kategorii Odkrycie Roku jest nagrodą publiczności i nie zostaje poddawana głosowaniu Kolegium Elektorów.