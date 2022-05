Jak bronić się przed wysokimi stopami?

Konto firmowe już dawno przestało być prostą bankową usługą – platformą obsługi transakcji. Dziś przedsiębiorca może liczyć na znacznie szerszy zakres usług, także - co dziś szczególnie istotne – zabezpieczenia przed wzrostem rat kredytu.

Zdecydowane podwyżki stóp procentowych i - co za tym idzie wzrost kosztów finansowania - zmniejsza przewidywalność prowadzenia biznesu.

Zabezpieczenie przed wzrostem rat kredytu w związku z podwyżkami stóp procentowych, to jedna z wielu usług, z jakiej może skorzystać posiadacz konta firmowego.

W PKO BP posiadacze konta firmowego mogą skorzystać z szerokiego wsparcia eksperckiego.

Każdy przedsiębiorca musi założyć konto w banku z którego obsługuje wszystkie swoje transakcje, zaciąga powiązane z rachunkiem kredyty. I dawniej na tym korzyści z posiadania firmowego konta się kończyły). Wraz z nasilającą się na rynku bankowym konkurencją, banki zaczęły „obudowywać” konta dodatkowymi usługami. Dziś jest ich tak wiele, że można powiedzieć, że podstawowa funkcja konta zeszła na dalszy plan – podobnie jak w dzisiejszych smartfonach możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, chociaż wciąż jest podstawową funkcją, nie jest atutem za wyborem konkretnego modelu aparatu.

zobacz też: Jak najszybciej otworzyć konto firmowe?

Także banki – chociaż wciąż konkurują o klienta na polu finansowym – kusząc atrakcyjniejszym oprocentowaniem, czy niższymi opłatami, coraz większy nacisk kładą na dodatkowe usługi powiązane z kontem, które sprawiają, że działalność biznesowa staje się i bezpieczniejsza, ale też znacznie łatwiejsza – czy to za sprawą udostępnionych przez bank instrumentów finansowych, czy to wsparcia eksperckiego i informacyjnego.

zobacz też: Usługi bankowe dla przedsiębiorców

Przykładami, jak użyteczne może być to wsparcie, mogą być instrumenty pozwalające przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed wzrostem rat kredytu. Wystrzał stóp procentowych w ostatnich miesiącach zmroził nie tylko posiadaczy kredytów hipotecznych, ale i zaniepokoił wielu przedsiębiorców, bo wzrost kosztów zaciągniętego na działalność (lub jej rozwój) kredytu mocno miesza w biznesplanach (a przypomnijmy, że nie tylko koszty kredytu rosną, także surowce, koszty pracownicze).

Sposoby na wysokie raty kredytu

To o tyle istotne, że przez wiele lat żyliśmy w epoce niskich stóp procentowych, przy negocjacjach warunków kredytu przedsiębiorcy spierali się z bankami o wysokość marży, niskie oprocentowanie uznając za oczywistość, a ryzyko jego wzrostu za wręcz pomijalne. Dziś widać, że takie podejście było nadmiernie optymistyczne. A w bankowych ofertach są instrumenty, które pozwalają się zabezpieczyć przed takim kredytowym szokiem, co szczególnie istotne w przypadku kredytów kilkuletnich.

Nawet stosunkowo niewielki wzrost oprocentowania kredytów może spowodować - zwłaszcza przy dużych kwotach, a w przypadku przedsiębiorców mówimy często o kredytach liczonych w milionach - zauważalny wzrost kosztów finansowania. Prosty przykład: firma zaciąga 10 mln zł kredytu (a takie kwoty nie są w przypadku przedsiębiorców rzadkością) na 5 lat ze zmienną stopą oprocentowania opartą na WIBOR 3M z kwartalną spłatą odsetek oraz jednorazową spłatą kapitału na koniec okresu kredytowania. Jeszcze w kwietniu kwietniu 2022 roku WIBOR 3M wynosił 6 proc.

Gdyby poziom WIBOR nie uległ przez cały rok zmianie roczny koszt odsetek wyniesie 600 tys. zł. Gdyby po trzech miesiącach WIBOR wzrósł o 1 pkt proc. koszty odsetek za pierwszy rok wzrosłyby do 675 tys. zł. To już poważne zwiększenie raty wpływające na rentowność kredytowanego przedsięwzięcia. A przypomnijmy - mówimy o wzroście o 1 pkt proc. Od jesieni ubiegłego roku stopy procentowe - a w ślad za nimi WIBOR - wzrosły już o kilka pkt proc. a na tym wszak jeszcze nie koniec.

Tęsknota za stałą stopą

W przypadku krótkoterminowych kredytów - np. rocznych - część przedsiębiorców może wziąć wyższe koszty kredytu "na klatę". Jednak w przypadku kredytów kilkuletnich - gdy znacznie wyższe raty kredytów trzeba by płacić przez kilka lat - może to wywrócić do góry nogami biznesplan całego przedsięwzięcia.

Podobne rozterki przeżywają nie tylko firmy, ale też (i o nich znacznie głośniej w debacie publicznej) przeżywają posiadacze kredytów hipotecznych. Przy tej okazji w dyskusji często pojawia się pytanie o przyczyny niskiej popularności kredytów o stałej stopie procentowej - dla których wzrost stóp procentowych NBP byłby w zasadzie obojętny.

Niska popularność takich kredytów wynika z tego, że jeszcze do niedawna byłby one nieopłacalne (a przynajmniej za takie uchodziły) dla kredytobiorców. Dziś gdy przeżywamy inflacyjny szok łatwo zapominamy o tym, że przez ostatnie dwie dekady żyliśmy w czasach spadającej inflacji (z kilkoma niewielkimi korektami). Dość wspomnieć, że w sierpniu sierpniu 2000 roku referencyjna stopa procentowa dla złotówki wynosiła 19 proc., a kwietniu 2020 roku jedynie 0,5 proc., a potem jeszcze spadła do 0,1 proc. Posiadacze kredytów hipotecznych zaciągniętych w 2000 roku raczej nie byliby zadowoleni ze stałej stopy procentowej na początku 2021 roku.

W przypadku kredytów dla przedsiębiorców okres spłaty jest wprawdzie znacznie krótszy, kilkuletni, ale przy spadających stopach procentowych stałe stopy oprocentowania kredytu też niekoniecznie uchodziłby za atrakcyjny instrument finansowania działalności.

Wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe zupełnie zmieniły te optykę i stała stopa nagle stała się obiektem pożądania. Na szczęście w przypadku przedsiębiorców (właśnie ze względu na krótszy okres kredytowania) nie jest to bynajmniej marzenie nie do spełnienia. Banki oferują bowiem kilka instrumentów, które pozwalają się zabezpieczyć przed wzrostem rat kredytowych.

Proste i skuteczne

Pierwszym - i najprostszym z nich - z nich jest IRS (Interest Rate Swap). To transakcja zamiany stopy zmiennej (np. WIBOR) na stawkę stałą. To o tyle wygodne narzędzie, że można je zastosować praktycznie w każdej chwili – zarówno w chwili podpisywania umowy kredytowej jak i w trakcie jej obowiązywania. Bank i przedsiębiorca umawiają się na stałą stawkę, która będzie obowiązywała do końca umowy, lub przez określony okres. Kupujący IRS zabezpiecza maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy sprzedający IRS zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). Jest to usługa bezpłatna. Jedyną jej wadą jest to, że firma nie skorzysta na ewentualnej obniżce stóp. Na to się jednak w najbliższych miesiącach nie zanosi.

Przedsiębiorca może też skorzystać z opcji zabezpieczających – CAP. To transakcja zabezpieczająca kredytobiorcę przed wzrostem stóp procentowych (np. WIBOR-u) powyżej ustalonego poziomu. To kontrakt dający nabywcy opcji prawo do żądania od sprzedającego (wystawcy) wykonania opcji oraz zapłaty kwoty rozliczenia różnicowego okresu odsetkowego (caplet), w przypadku gdy w danym okresie odsetkowym uzgodniona stopa realizacji opcji CAP jest niższa od stopy referencyjnej. Wymaga od kupującego zapłaty premii opcyjnej, co oczywiście wiąże się ze wzrostem kosztów. Ma tę przewagę nad IRS-em, że firma, która ją kupiła, skorzysta na obniżce stóp.

Ryzyko kursowe też można ograniczyć

Z kolei CIRS można określić jako walutową odmianę IRS, zabezpiecza bowiem zarówno przed wzrostem rat kredytowych, jak i przed ryzykiem kursowym. To kontrakt, w wyniku którego między bankiem i firmą dochodzi do wymiany płatności kapitałowej i odsetkowej. Przykładowo: przedsiębiorstwo zaciągnęło kredyt w złotówkach, oprocentowany z uwzględnieniem zmiennej stawki WIBOR 3M. Cześć swoich przychodów uzyskuje w euro, które następnie sprzedaje po bieżącym kursie.

Aby zabezpieczyć firmę przed wzrostem stawki WIBOR 3M oraz spadkiem kursu EUR/PLN, co może doprowadzić do zmniejszenia przychodów eksportowych wyrażonych w złotych, zawiera transakcje CIRS. Dzięki temu firma uzyskuje efekt zamiany oprocentowania kredytu ze stopy zmiennej na stałą oraz możliwość spłaty odsetek w euro.

Jak to funkcjonuje w praktyce? Przykładowo przedsiębiorca zaciągnął kredyt na 2 lata w wysokości 500 000 zł, oprocentowany według zmiennej stawki WIBOR 3M, z jednorazową spłatą kapitału na koniec okresu kredytowania i kwartalną spłatą odsetek. Część swoich przychodów z tytułu sprzedaży uzyskuje w euro, które następnie sprzedaje po bieżącym kursie EUR/PLN.

Aby zabezpieczyć firmę przed wzrostem stawki WIBOR 3M oraz spadkiem kursu EUR/PLN, skutkującym zmniejszeniem przychodów eksportowych wyrażonych w PLN, zawarł transakcję CIRS o nominale i okresie odpowiadającym parametrom zaciągniętego kredytu i stawce stałej 1,00 proc.