Jak się ustrzec przed HPV? – konkurs dla szkół podstawowych "Zdrowy małolata na lata"

Szkoły podstawowe mogą wziąć udział w konkursie "Zdrowy małolata na lata", który ma zwiększać świadomość o zagrożeniach związanych z zakażeniem wirusem HPV i korzyściach płynących ze szczepienia przeciw niemu. Zwycięska szkoła wygra sprzęt edukacyjny o wartości do sześciu tysięcy złotych.

Konkurs jest częścią kampanii społecznej "Zaszczep się wiedzą".

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu i udokumentowaniu przez nauczyciela lekcji na temat profilaktyki chorób zakaźnych i wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), opartej na udostępnionych im materiałach edukacyjnych.

Następnie zespoły liczące od 3 do 30 osób mają napisać piosenkę na temat profilaktyki zakażeń HPV i nagrać teledysk do niej. Szkoły mogą udostępniać przygotowane w ramach konkursu prace na swoich kanałach (stronach internetowych, YouTube, Facebook itp.) z hasztagiem #ZdrowyMałolata i z krótką informacją o konkursie. Kapituła weźmie pod uwagę merytorykę materiałów, pomysł kreatywny i wykonanie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs@zaszczepsiewiedza.pl. Za zdobycie I miejsca przewidziano nagrodę o wartości 6 tys. zł, II miejsca - 2,5 tys. zł, III miejsca - nagrodę o wartości 1,5 tys. zł.

Zwycięskie placówki same zdecydują, na co dokładnie chcą przeznaczyć wygraną - organizator udostępni katalog nagród do wyboru.

W Polsce każdego roku notuje się ponad 3 tys. nowotworów związanych z zakażeniem HPV. W przeważającej większości są to raki szyjki macicy, ale nie tylko. To także nowotwory złośliwe odbytu, prącia, sromu i pochwy. Co roku rozpoznawanych jest także kilkadziesiąt tysięcy stanów przedrakowych. Chorobom tym można zapobiegać dzięki szczepieniom.

Szczepienie przyjęte przez dziecko chroni je przez całe życie. Szczepionki przeciw HPV zapewniają ochronę przed chorobami (w szczególności przed złośliwymi nowotworami), bo uruchomiają naturalne mechanizmy obronne.

Najskuteczniejsze są wtedy, kiedy zostaną podane przed rozpoczęciem aktywności seksualnej - dlatego ważne są szczepienia i edukacja młodzieży. Szczepienie przeciw HPV chroni w niemal 100 proc. przed rakiem szyjki macicy. Zapewnia również ochronę przed m.in. rakiem odbytu, prącia i kłykcinami kończystymi - czyli brodawkami narządów płciowych.

Od lat istnieje możliwość szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV. Na rynku dostępne są trzy szczepionki: szczepionka 2-walentana, 4-walentna i 9-walentna. Wszystkie chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa, czyli 16 i 18, a także przed zmianami przednowotworowymi i nowotworami narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) i odbytu. Zalecane są dziewczętom i młodym kobietom, a także chłopcom i młodym mężczyznom.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia bezpłatne szczepienia przeciw HPV u chłopców i dziewcząt powinny ruszyć od czerwca. Według informacji resortu realizacja szczepień przeciw HPV ma się odbywać w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej. Nieodpłatne szczepionki będą dostępne dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.

Są także miejskie programy szczpień - m.in. Warszawa oferuje bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dwunastolatków.