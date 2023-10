Jaki będzie skład nowego rządu? Ruszyła giełda nazwisk ministrów

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica rozpoczęły wstępne rozmowy dotyczące przyszłej koalicji rządowej. Pojawiają się już pierwsze, często sprzeczne ze sobą informację dotyczące składu nowego rządu. Warto pamiętać, że PiS będzie robił wiele, aby utrzymać władzę.

Prezydent Andrzej Duda misję utworzenia nowego, powyborczego rządu najprawdopodobniej skieruje do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości (PiS), które zdobyło najwięcej głosów w wyborach do Sejmu.

Jako premier koalicji złożonej z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy wymieniany jest Donald Tusk. Marek Sawicki z PSL mówił, że kandydatów na premiera może być nawet trzech lub czterech.

Przez najbliższe dni, a może tygodnie, będziemy mieli festiwal politycznych fantazji, pogłosek, oczekiwań i dezinformacji.

Media donoszą, że trzy bloki opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica rozpoczęły wstępne rozmowy dotyczące powołania przyszłej koalicji rządowej. Przy tej okazji pojawia się wiele, często sprzecznych ze sobą, pogłosek, informacji i przypuszczeń. Sprawa przez najbliższe dni raczej się nie wyjaśni i domysły będą tylko rosły.

Prezydencką nominacje na premiera może otrzymać polityk PiS

Dyskusję o przyszłym rządzie obecnej opozycji trzeba zacząć od tego, że nie wiadomo, czy on powstanie. Prezydent Andrzej Duda misję utworzenia nowego, powyborczego rządu skieruje do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości (PiS), które zdobyło najwięcej głosów w wyborach do Sejmu. Nie wiadomo, czy misję otrzyma Mateusz Morawiecki, czy ktoś inny, ale to nie ma fundamentalnego znaczenia.

Często można spotkać opinie, że PiS-owi brak zdolności koalicyjnych, bo poobrażał i zdenerwował wszystkich potencjalnych partnerów. Partia Jarosława Kaczyńskiego przez ostatnie lata udowodniła jednak, że może znaleźć jakiś niekonwencjonalny sposób, którym wszystkich zaskoczy - i tak też może być w przypadku nowego rządu. Historia polityki zna różne wolty i zaskakujące konfiguracje, więc nie można całkowicie wykluczyć, że będziemy mieli wkrótce nowy rząd złożony z PiS i koalicjantów.

Oczywiście, jest prawdopodobne, że to się nie uda i nowy rząd będzie chciała stworzyć opozycja. W mediach już pojawiają się różne przymiarki co do jego składu.

Giełda nazwisk: niemal każdy może być dowolnym ministrem

Portal Interia.pl podaje, że wszystkie partie dzisiejszej opozycji są zgodne, że premierem nowego rządu powinien zostać polityk Koalicji Obywatelskiej - najpewniej Donald Tusk. Warto jednak w tym kontekście przypomnieć wypowiedź Marka Sawickiego, jednego z liderów PSL, który powiedział, że kandydatów na premiera będzie co najmniej trzech, jak nie czterech.

Interia podaje, że marszałkiem Sejmu miałby zostać Borys Budka. Na taki obrót sprawy ma krytycznie patrzeć jednak Trzecia Droga, zdaniem której Budka nie poradził sobie wcześniej jako szef Platformy Obywatelskiej.

O Borysie Budce jako marszałku Sejmu pisze także portal Gazeta.pl. Zaznacza jednak, że Borys Budka jest rozpatrywany także jako minister sprawiedliwości - przypomnijmy, że pełnił on już tę funkcję w rządzie Ewy Kopacz (od 4 maja 2015 r. do 16 listopada 2015 r.). Ponadto w Sejmie był członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Jednak, jak przekonuje Wirtualna Polska, Budka w ostatnich miesiącach skupiał się na tematach związanych z energetyką, dlatego myśli o ministerstwie przemysłu, którego utworzenie zapowiadał Donald Tusk. Siedziba nowego resortu miałaby być Katowicach, a więc w miejscu, skąd kandydował Borys Budka.

Zdaniem Gazety.pl wśród kandydatów na stanowisko ministra sprawiedliwości pojawiają się Krzysztof Brejza i Arkadiusz Myrcha. Na mieście mówi się też o Adamie Bodnarze. W roli wiceministra rozważana ma być też Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Potencjalny minister finansów zapowiada przegląd finansów publicznych

Koalicji Obywatelskiej zależy także na Ministerstwie Finansów. Interia przekonuje, że wbrew obiegowej opinii to nie Izabela Leszczyna, której regularnie przydarzają się niefrasobliwe wypowiedzi, miałaby stanąć na jego czele. Faworytem jest Andrzej Domański. To ekonomista, współtwórca gospodarczego programu PO, który do wyborów szedł z hasłem "człowiek od gospodarki".

- Pierwsze decyzje gospodarcze po ewentualnym zwycięstwie opozycji w wyborach parlamentarnych będą dotyczyły dokładnego zbadania stanu finansów publicznych - mówił niedawno w rozmowie z WNP.PL Andrzej Domański.

Trzecia droga chce dla siebie stanowiska marszałka Sejmu i wicepremiera. Interia zaznacza, że jeśli stanowisko marszałka Sejmu otrzymałby Szymon Hołownia, to Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, powinien zostać wicepremierem i ministrem gospodarki. Jeśli to ten drugi byłby marszałkiem, to Szymon Hołownia powinien być wicepremierem i ministrem np. klimatu.

W rozmowie z WNP.PL poseł Michał Gramatyka z Polski 2050 pytany o ministerstwa, które jego ugrupowanie chciałoby objąć w przyszłym rządzie odpowiedział: - Leży nam na sercu polityka klimatyczna i edukacja. Nie mniej ważny jest obszar cyfryzacji. Trzeba pamiętać, że na ministerstwo klimatu z zainteresowaniem spogląda także PSL.

Szymon Hołownia dodał, że Polska 2050 mogłaby otrzymać ministerstwo spraw zagranicznych. Na jego czele mogłaby stanąć np. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie, która w Polsce 2050 jest szefem think tanku Strategie 2050.

Rząd koalicyjny bez Lewicy? Są takie pogłoski

Interia wskazuje, że PSL chciałoby przejąć ważne dla jego wyborców resorty rolnictwa i gospodarki. Trzecim miałby być resort siłowy - albo MSWiA, albo MON. Na czele pierwszego mógłby stanąć Marek Biernacki, a drugiego Paweł Bejda. Marek Biernacki jest też podobno przymierzany do objęcia stanowiska ministra koordynatora służb specjalnych.

Portal przypomina, że Lewica mówiła o potrzebie stworzenia ministerstwa mieszkalnictwa. Na czele takiego resortu mógłby stanąć któryś z polityków Partii Razem, być może Adrian Zandberg.

Z kolei posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk miałaby zostać zostać ministrem edukacji. Dla Lewicy miałby być też atrakcyjny resort zdrowia. Zaskakującą informację na portalu X (dawniej Twitter) podał lewicowy magazyn Nowy Obywatel. Zdaniem portalu pojawiły się pogłoski, że Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga chcą zmontować koalicję rządową bez Lewicy. Na dziś matematycznie to się nie spina, ale nie można wykluczyć jakichś przejść posłanek i posłów pomiędzy partiami w wyniku których, KO i Trzecia Droga zdobędą sejmową większość bez Lewicy.

Te, i zapewne wiele innych nazwisk, będzie się pojawiać aż do chwili zaprzysiężenia nowego rządu.