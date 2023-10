Jaki będziemy mieć klimat po wyborach?

Jedni podkreślają konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu, drudzy mówią o obronie energetycznej suwerenności Polski. Na konferencji PRECOP 28 spytaliśmy o to, co do powiedzenia w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, mają przedstawiciele różnych opcji politycznych.

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie "Bezpieczna Przyszłość Polaków" w kontekście spraw związanych ze zmianami klimatu pisze o podwojeniu do 2030 r. mocy zainstalowanych w OZE, a także o energii jądrowej, która docelowo stanowić ma podstawę polskiego miksu energetycznego.

Zdaniem Koalicji Obywatelskiej do 2030 r. możliwe jest uzyskanie w miksie energetycznym 68 proc. energii z odnawialnych źródeł. By tak się jednak stało, trzeba uwolnić możliwości stawiania wiatraków, inwestycji w sieci przesyłowe i mocno postawić na energetykę jądrową.

Zdaniem Konfederacji należy odrzucić unijną politykę klimatyczną i wypracować dla Polski osobną ścieżkę transformacji energetycznej.

Przedstawiciele Trzeciej Drogi podkreślają, że transformacja energetyczna potrzebna polskim firmom, by nie zostały w tyle.

Podczas konferencji PRECOP 28, która miała miejsce w Katowicach, sprawom klimatu poświęcona była debata polityczna pn. "Polityka, energia, klimat", w której udział wzięli: poseł Borys Budka (Platforma Obywatelka), poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) oraz kandydat na posła Jakub Kalus (Konfederacja).

Debatę prowadził Tomasz Nieć, dziennikarz portalu WNP.PL.

Trwająca kampania wyborcza nie stawia bezpieczeństwa klimatycznego czy ochrony środowiska na pierwszym miejscu. Widać, że w przeciwieństwie do jesieni zeszłego roku, gdy nad Polską wisiało widmo kryzysu energetycznego, politycy obecnie nie skupiają się aż tak bardzo na tym temacie, zaś Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja w ostatnim czasie wzmocniły swoją antyklimatyczną i prowęglową narrację.

Zdaniem posła Borysa Budki, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, polska polityka i kampania wyborcza nie odpowiadają na wyzwania przyszłości, ale winy upatruje tu głównie po stronie partii rządzącej.

- Rządzący uciekają od tematów ekologicznych. Wyzwania są zostawiane do realizacji po wyborach. Dla PiS zmiany klimatyczne to ideologia, dla nich jazda na rowerze może być ideologią. Rządzący boją się tych tematów - komentował Budka podczas debaty "Polityka, energia, klimat" w czasie konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

O tym, że rządzący nie przywiązują do tematu wyzwań klimatycznych i przeciwdziałania im właściwej wagi, przekonany jest także poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050.

- Tylko ugrupowania, które patrzą krótkoterminowo, perspektywą kadencji, by tylko dostać się do parlamentu, nie przywiązują do tego wagi - mówił Suchoń i przypomniał, że Polska 2050 przedstawiła program „Polska na zielonym szlaku”. - Kwestie ochrony klimatu znalazły się w naszych 12 gwarancjach obok walki z drożyzną czy zapewnieniem odpowiedniego poziomu odpolitycznionej edukacji - dodał.

Jak to się ma do konkretnych pomysłów i propozycji?

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie "Bezpieczna Przyszłość Polaków" w kontekście spraw związanych ze zmianami klimatu pisze o podwojeniu do 2030 r. mocy zainstalowanych w OZE, a także o energii jądrowej, która docelowo stanowić ma podstawę polskiego miksu energetycznego. Równocześnie zapewnia, że do czasu zrealizowania tych inwestycji węgiel jest i pozostanie gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Przypomnijmy, że pod koniec września Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu.

PO: 68 proc. miksu energetycznego z OZE do 2030 r.

Zdaniem Budki rząd w sprawie odejścia od węgla zmienia zdanie w zależności od sytuacji politycznej i pod wpływem nacisków ze strony związków zawodowych.

- Na tym, by nic w górnictwie się nie zmieniło, najbardziej zależy związkowi zawodowemu Solidarność, który stał się przybudówką PiS-u i który żeruje na tym, co dzieje się w górnictwie - stwierdził Budka. - Tymczasem polski węgiel leży na zwałach, a z drugiej strony szykuje się w tym roku rekord importu węgla do Polski. Nie ma polityki energetycznej i polityki klimatycznej w Polsce - dodał.

Zdaniem Koalicji Obywatelskiej do 2030 r. możliwe jest uzyskanie w miksie energetycznym 68 proc. energii z odnawialnych źródeł. By tak się jednak stało, trzeba uwolnić możliwości stawiania wiatraków, inwestycji w sieci przesyłowe i mocno postawić na energetykę jądrową. - Umowy dotyczące budowy elektrowni atomowych w Polsce owiane są wielką tajemnicą, zaraz po wyborach zrobimy audyt. Musimy znać realia dotyczące tych umów - kontynuował wiceprzewodniczący PO.

- Nie można mówić, że w nieskończoność można i trzeba palić węglem. Trzeba odejść od węgla, ale trzeba to robić z głową - dodał.

Konfederacja: bezpieczeństwo energetycznego najważniejsze w dyskusji o klimacie

Zdaniem Konfederacji należy odrzucić unijną politykę klimatyczną i wypracować dla Polski osobną ścieżkę transformacji energetycznej. Jak podkreślali niejednokrotnie przedstawiciele Konfederacji podczas kampanii wyborczej priorytetem Polski na forum UE musi być zakwestionowanie pakietu klimatyczno-energetycznego UE i wynegocjowanie rabatu w redukcji dwutlenku węgla emitowanego przez Polskę.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami unijnego pakietu "Fit for 55" po 2030 roku w UE emisje gazów cieplarnianych mają zostać ograniczone o 55 proc. w porównaniu do roku 1990, a do 2050 roku Unia ma być neutralna klimatycznie.

- Uważamy, że najistotniejsza jest kwestia niezależności energetycznej. Kiedy wchodzą w grę twarde interesy polityczne, trzeba przewartościować swoje założenia, jak to było w przypadku Nord Stream 2 czy sprowadzenia węgla z Rosji - argumentował w czasie PRECOP 28 poseł Jakub Kalus z Konfederacji.

Jak podkreślał, w Polsce wykorzystywanie węgla jeszcze długo będzie nieuniknione i konieczne, bo opieramy naszą energetykę w większości na węglu. - Niemcy na tę zimę uruchomiają trzy bloki energetyczne węglowe, które szły w odstawkę - dodał.

Kalus mówił, że Konfederacja dostrzega potrzebę dywersyfikacji źródeł energii i konieczność rozwijania nowych technologii, jak np. produkcja wodoru. - Ale nie wmawiajmy Polakom, że z dnia na dzień przejdziemy na inne źródła i nic się nie stanie, bo tak nie będzie - stwierdził. - Trzeba nam dalej wydobywać, dalej ferować i jednocześnie realizować program jądrowy. Jeśli będzie stabilne źródło, wtedy można powoli schodzić z węgla i uzupełniać system odnawialnymi źródłami energii oraz polskim i norweskim gazem - kontynuował Kalus.

Trzecia Droga: transformacja energetyczna potrzebna polskim firmom, by nie zostały w tyle

Polityka klimatyczna wymaga zmiana sposobu myślenia i tego, jak postrzegamy świat, podkreślał z kolei na konferencji PRECOP 28 poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050.

- To potężne wyzwanie, największe, przed jakim stoimy jako społeczeństwo. Oznacza całkowite przegrupowanie naszego życia - mówił Suchoń. Jego zdaniem edukacja klimatyczna powinna być tu podstawą, bo zmiany dotykają wszystkich dziedzin życia i branż. Jako przykład podał rolnictwo, które od lat boryka się z suszą.

- Rolnicy mają świadomość potrzeby zmian. To też szanse, które stoją przed nimi w związku z dostosowaniem do zmian klimatu. Zmiana sposobu produkcji przełoży się na produkcję zdrowej polskiej żywności, która najdzie nabywców także za granicą - tłumaczył.

Jak podkreślał, transformacja energetyczna jest w Polsce konieczna, ale powinna być solidarna i bezpieczna dla ludzi.

- To też kwestia zapewnienia ciepła zimą. Musimy myśleć odpowiedzialnie, by mieć wysokosprawne źródła energii cieplnej - stwierdził Suchoń, dodając jednak, że Polska nie ma czasu, by czekać z transformacją, bo świat się zmienia.

- Cały świat idzie w kierunku badania śladu węglowego. Jeśli nie będziemy prowadzić transformacji, to nasze firmy za chwilę nie będą mogły sprzedawać swoich produktów, usług za granicę i udusimy się gospodarczo - mówił poseł Polski 2050. - Jeśli nasze firmy mają mieć szansę na ekspansję, trzeba udostępnić nowe technologie, inaczej znów będziemy w tyle za innymi krajami - dodał.