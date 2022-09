Jakub Kumoch: dziękuję za nagrodę ZPP

Szef Biura Polityk Międzynarodowej Jakub Kumoch podziękował Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców za przyznaną mu nagrodę Polityka Roku 2022. To wielkie wyróżnienie - podkreślił.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W czwartek podczas uroczystej gali, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nagrodził podmioty wyróżniające się znaczącymi osiągnięciami w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania. Docenieni zostali m.in. najlepszy dziennikarz, ekonomista, polityk, a także wyjątkowe firmy.

Jak poinformowano w komunikacie, Politykiem roku 2022 został Jakub Kumoch - Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, "za osobiste zaangażowanie w budowę polsko-ukraińskich relacji i gigantyczny wkład w zacieśnienie współpracy między oboma państwami".

"Dziękuję ZPP za wielkie wyróżnienie. Jest to nagroda dla polityki zagranicznej prezydenta RP Andrzeja Dudy i całego zespołu BPM KPRP. Poprosiłem swoich współpracowników, dyrektorów Annę Pachlę i Marcina Łapczyńskiego, by to oni w czasie mojego pobytu na szczycie ONZ ją odebrali" - napisał na Twitterze Jakub Kumoch.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...