Jakub Kumoch: Węgry muszą zmienić politykę, jeśli chcą być wiarygodnym partnerem

Zawsze jestem gotowy do odbudowywania współpracy, ale to odbudowywanie nie jest bezwarunkowe; Węgry muszą zmienić swoją politykę, jeśli chcą być wiarygodnym partnerem - powiedział we wtorek szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch został zapytany w TVN24 o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że Polska będzie odbudowywać współpracę z Węgrami, bo Polacy są dziś na to bardziej gotowi niż w marcu czy kwietniu.

"Zawsze jestem gotowy do odbudowywania współpracy, ale to odbudowywanie nie jest bezwarunkowe. Węgry muszą zmienić swoją politykę, jeśli chcą być wiarygodnym partnerem" - powiedział Kumoch.

"Dla Polski 95 procent polityki zagranicznej to jest bezpieczeństwo i jeśli jakiś kraj prowadzi politykę, która nie jest zgodna z naszą polityką bezpieczeństwa, to oczywiście ma to swoje konsekwencje" - dodał minister. Jego zdaniem, premier Morawiecki "zapewne wyrażał pewną nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie, tak to rozumiem".

"Prezydent Andrzej Duda był niedawno na szczycie Grupy Wyszehradzkiej, prezydent Węgier też tam była, ale nasze stanowisko, które zostało wyrażone przez pana prezydenta w żaden sposób nie zmieniło się i było jednym wielkim przesłaniem, dlaczego należy pomagać Ukrainie, również dostarczając sprzęt militarny" - podkreślił Kumoch.

"Czechy, Polska i Słowacja mówiły jednym głosem, Węgry mówiły o pokoju. Zostało im powiedziane: też jesteśmy za pokojem, ale pokojem sprawiedliwym" - dodał prezydencki minister.

Jak zaznaczył, z Węgrami, nadal się przyjaźnimy, ale "trochę jesteśmy zranieni, jeśli mówimy kategoriami przyjaźni".

We wrześniu portal wpolityce.pl opublikował rozmowę z premierem, w którym zapowiadał on, że rząd polski chce powrócić do współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i "wspólnych działań z Węgrami". Pytany o to później szef rządu wyjaśniał, że Polskę i Węgry cały czas dzieli stosunek do Ukrainy, ale Węgry i kraje Grupy Wyszehradzkiej to nasi najbliżsi sojusznicy w ramach Unii Europejskiej - doskonale wiedzą, jak prowadzi się politykę w Brukseli, razem więc możemy działać bardziej efektywnie.