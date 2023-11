Jan Grabiec (PO): decyzja prezydenta nie jest zaskoczeniem

Trudno o zaskoczenie decyzją prezydenta. Prezydent postąpił tak jak nakazuje „matka-partia” – powiedział w poniedziałek w programie „Kropka nad i” w TVN24 rzecznik prasowy PO Jan Grabiec. Dodał, że „jeśli okaże się, że PiS nie ma większości, to prezydent poniesie porażkę”.

Komentując decyzję prezydenta o powierzeniu misji tworzenia przyszłego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu rzecznik PO stwierdził, że prezydent "powinien wiedzieć", że rząd wyłoniony przez PiS nie ma szansy na uzyskanie wotum zaufania w parlamencie. "Myślę, że jest to raczej ukłon w stronę partii, z której się wywodzi. Mimo że to jego druga kadencja, postępuje zgodnie z interesem partii" - powiedział Grabiec. Podkreślił, że decyzja prezydenta oznacza, że będzie współodpowiedzialny klęski Mateusza Morawieckiego. "Jeśli okaże się, że PiS nie ma większości, to prezydent poniesie porażkę" - powiedział przedstawiciel PO.

Grabiec powiedział, że rozmowy koalicyjne prowadzone przez partie znajdujące się w opozycji wobec Zjednoczonej Prawicy są na ukończeniu. Dodał, że z tego punktu widzenia decyzja prezydenta nie ma większego znaczenia, bo ostatecznie nowy rząd wyłoni większość parlamentarna. "W Polsce o tym, kto tworzy rząd, decydują wyborcy poprzez parlament" - powiedział.

Zapowiedział, że formalnie koalicja zostanie zawiązana przed pierwszym posiedzeniem Sejmu planowanym na 13 listopada i jak zauważył tego dnia premier Morawiecki złoży dymisję, a następnie otrzyma misję tworzenia nowej rady ministrów. "To teatr polityczny" - mówił Grabiec. W jego opinii wniosek o wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego nie zostanie poddany pod głosowanie i desygnowany na ten urząd przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy zrezygnuje z tej misji przed terminem wygłoszenia expose.

Odnosząc się do rozmów koalicyjnych powiedział, że zgoda wszystkich partii biorących w nich udział, na rotacyjny charakter funkcji marszałka wynika z dążenia, aby "każdy był traktowany po partnersku". "Zwyczaj dzielenia kadencji jest w wielu parlamentach Europy. Może warto przyjmować dobre zwyczaje, jeśli jest na to zgoda" - mówił Jan Grabiec.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent poinformował też, że zdecydował o powierzeniu funkcji marszałka seniora posłowi Markowi Sawickiemu z PSL. Jak uzasadnił prezydent, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.