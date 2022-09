Jan Grabiec: zarząd krajowy PO rozmawiał o kongresie programowym partii

Powołanie komitetu programowego, który przygotuje kongres programowy PO, a także bieżąca sytuacja polityczna były tematami środowego posiedzenia zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej - poinformował PAP rzecznik partii Jan Grabiec.

Zarząd krajowy Platformy zebrał się w środę po południu w Warszawie po sejmowych głosowaniach.

"Zarząd omówił aktualną sytuacje polityczną w Polsce i wyzwania, które stoją przed największą partią opozycyjną w najbliższych tygodniach i miesiącach" - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec po zakończeniu obrad.

Rozmawiano m.in. o kongresie programowym PO, który ma się odbyć jesienią. "Była mowa o powołaniu komitetu programowego, który będzie koordynował pracę nad sprawami programowymi" - poinformował Grabiec.

Rozmawiano też o czwartkowym wystąpieniu Donalda Tuska w Poczdamie, gdzie wygłosi on laudację na cześć narodu ukraińskiego w związku z przyznaną nagrodą M100 Media Award. Jednym z występujących podczas uroczystości będzie także kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Z informacji PAP wynika, że podczas posiedzenia zarządu była też mowa o wyborach w Rudzie Śląskiej - władze PO zdecydowały, że wobec tego, iż do drugiej tury nie wszedł kandydat PiS - by to mieszkańcy Rudy Śląskiej zdecydowali, kto ma być prezydentem miasta, a partia z poziomu krajowego nie będzie angażowała się w tę kampanię.

W niedzielnych wyborach prezydenta w Rudzie Śląskiej na Michała Pierończyka, popieranego m.in. przez lokalne struktury PO zagłosowało 11 590 osób - 36,41 proc., a na Krzysztofa Mejera, popieranego m.in. przez Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" 8 547 wyborców - 26,85 proc. Obaj byli wiceprezydenci startowali z własnych komitetów. Byli współpracownikami zmarłej w czerwcu tego roku prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic. Trzecie miejsce, z wynikiem 8 406 głosów (26,41 proc.) zajął poseł Marek Wesoły - popierany przez PiS, ale również startujący z własnego komitetu. W wyborach startowało siedmioro kandydatów.