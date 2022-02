PiS to był bardzo dobry projekt polityczny z dobrym programem. Odejście od programu i błędy, które zostały poczynione, powodują, że powiększa się grupa osób, które czują się zawiedzione PiS – ocenił w "Rz” senator Jan Maria Jackowski. "Grupa rozczarowanych wyborców PiS będzie coraz większa" - dodał.

Senator Jan Maria Jackowski został zapytany we wtorkowym wywiadzie w "Rzeczpospolitej", czy wciąż należy do klubu parlamentarnego PiS. Senator przyznał, że zgodnie z nieoficjalną informacją ma zostać wykluczony z PiS.

"Formalnie to się nie stało, ponieważ ja nie jestem członkiem partii, jestem członkiem klubu parlamentarnego PiS. Wykluczenie z klubu to nie jest jednoosobowa decyzja. To decyzja całego klubu, który musi się w tej sprawie fizycznie zebrać. Musi być 50 proc. frekwencji, żeby było ważne takie spotkanie" - wyjaśnił. Zaznaczył, że "to są wszyscy europosłowie, posłowie, senatorowie, grono prawie 300 osób." "Musi być postawiony wniosek przewodniczącego klubu, który musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów" - dodał.

Dopytywany, czy rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o wyrzuceniu z klubu, Jackowski zaprzeczył. "Nie, nikt się ze mną nie kontaktował z kierownictwa PiS. Nikt mnie nawet o niczym nie poinformował. O całej sprawie dowiedziałem się z mediów" - powiedział.

Pytany, czy chciałby pozostać w klubie PiS, odparł: "To był bardzo dobry projekt polityczny, z bardzo dobrym programem i diagnozą sytuacji". "Odejście od programu i błędy, które zostały poczynione, powodują, że powiększa się grupa osób, które czują się zawiedzione PiS. Ta grupa jest coraz większa" - podkreślił. "Grupa wyborców rozczarowanych PiS będzie coraz większa" - podkreślił.