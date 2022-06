Janki: Kończą się utrudnienia na S8 w związku ze śmiertelnym wypadkiem motocyklisty

Kończą się utrudnienia w związku ze śmiertelnym wypadkiem motocyklisty na trasie S8, do którego doszło w niedzielę rano. Zablokowany jest jeszcze lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Na miejscu pracuje prokurator.

Do tragicznego wypadku doszło po godzinie 7.30 na trasie S8 na wysokości zjazdu na Komorów w kierunku Warszawy. "Motocyklista podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie na jednośladem i uderzył w bariery ochronne" - powiedział dyżurny warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Motocyklista miał dość liczne obrażenia. Resuscytacja trwała około godziny. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie mł. bryg. Karol Kroć.

Zaznaczył, że pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie udzielali dwaj strażacy, którzy byli przypadkowymi świadkami wypadku. "Jeden ze strażaków jechał do pracy, drugi to druh z OSP Młochów. Natychmiast podjęli reanimację i prowadzili ją do przyjazdu służb" - przekazał Kroć. Niestety reanimacja nie przyniosła skutku i mężczyzna zmarł.

"W wypadku śmierć podniósł 38-letni mężczyzna" - przekazała sierż. sztab. Gabriela Putyra z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. "Na miejscu pracuje prokurator. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy" - dodała.

W akcji brały udział dwa zastępy strażaków: JRG Pruszków i OSP Raszyn.