Janusz Korwin-Mikke, Karina Bosak, Jacek Wilk na liście Konfederacji do Sejmu w okręgu podwarszawskim

Poseł Janusz Korwin-Mikke, Karina Bosak oraz Jacek Wilk będą liderami listy wyborczej Konfederacji do Sejmu w okręgu podwarszawskim - poinformowano na czwartkowej konferencji prasowej Konfederacji w Sejmie.

Michał Nieznański poinformował, że na pierwszym miejscu listy wyborczej Konfederacji w okręgu podwarszawskim znajdzie się obecny poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, "prezes senior partii Nowa Nadzieja".

"Ja startuję po prostu w swoim okręgu, tam mieszkam. Na drugim miejscu jest pani Karina Bosakowa - też mieszka w tym okręgu - oraz pan mecenas Jacek Wilk" - podkreślił Korwin-Mikke.

"Myślę, że to jest trójka, która zdobędzie dużo głosów, ponieważ to jest okręg normalnych ludzi. Do głowy by im nie przyszło wybrać takiego wariata jak Pan Trzaskowski na prezydenta" - mówił poseł Konfederacji.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.