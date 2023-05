Japonia: Szef polskiego MSZ prof. Rau: Japonia może być dobrym wzorem dla Ukrainy

Przebywający w Japonii szef polskiej dyplomacji prof. Zbigniew Rau stwierdził w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym japońskiej telewizji NHK, że Japonia może być dobrym wzorem dla Ukrainy, ponieważ doświadczyła wojny oraz trzęsień ziemi i ma doświadczenia związane z odbudową.

"To, co dzieje się na Ukrainie, jest wspólnym problemem nas wszystkich, którzy staramy się chronić pokój i porządek międzynarodowy. Ukraina walczy nie tylko dla swojego dobra, ale także dla dobra innych krajów, w tym Polski" - stwierdził prof. Rau w wywiadzie udzielonym w Tokio we czwartek. "Jeśli chcemy pokoju na świecie, musimy dalej okazywać jedność i wsparcie dla Ukrainy" - skwitował minister Rau.

Prof. Rau podkreślił, że wojska rosyjskie muszą wycofać się z terytorium Ukrainy, a zbrodnie wojenne muszą zostać rozliczone przed sądem.

Minister Rau wyraził nadzieję, że Japonia wykorzysta swoje stanowisko jako tegoroczny przewodniczący G7: "Najważniejsze jest to, żeby prezydencja japońska utrzymywała kwestię pomocy dla Ukrainy jako rzecz najważniejszą na agendzie tej grupy" - zaapelował.

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Japonia powinna podzielić się swoją wiedzą i możliwościami zdobytymi w wyniku trzęsień ziemi i innych wydarzeń dla odbudowy Ukrainy. "Polska jest gotowa kontynuować wsparcie dla Ukrainy we współpracy z Japonią. Japonia ma doświadczenie w odbudowie po trzęsieniach ziemi i wojnach i powinna być punktem odniesienia dla Ukrainy" - zaznaczył.

Japońska telewizja NHK podkreśliła aktywne zaangażowanie Polski w niesieniu pomocy Ukraińcom oraz "w wyznaczeniu trendu zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy ze strony Zachodu".

Minister Rau w trakcie swojej wizyty odwiedził Tokio i Hiroszimę, gdzie wziął udział w konsultacjach politycznych z ministrem spraw zagranicznych Japonii Yoshimasą Hayashim, w ramach łączącego oba kraje partnerstwa strategicznego - poinformowało MSZ.