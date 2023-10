Jarocin: 27-latka zaatakowała swojego partnera nożem; trafiła do aresztu

27-letnia kobieta została aresztowana za ugodzenie swojego partnera nożem; grozi jej 7,5 lat więzienia – przekazała we wtorek PAP oficer prasowy jarocińskiej policji asp. sztab. Agnieszka Zaworska.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godz. 15 w jednym z mieszkań w centrum Jarocina. Tego dnia pomiędzy 36-letnim mężczyzną i jego 27-letnią partnerką doszło do kłótni podczas libacji.

"W jej trakcie kobieta wzięła do ręki nóż kuchenny i ugodziła nim mężczyznę. Cios trafił w okolicę barku powodując głęboką ranę" - powiedziała policjantka.

Jarocińska policja otrzymała w tej sprawie anonimowe zgłoszenie. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze użyli siły, by dostać się do wnętrza mieszkania. Zastali tam krwawiącego mężczyznę i kobietę. Mężczyzna został zabrany do szpitala, a kobietę zatrzymano do dyspozycji policji. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 27-latka ma w swoim organizmie 3,4 promila alkoholu.

Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut uszkodzenia ciała mężczyzny, do którego się nie przyznała.

"Za ten czyn kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia. Ponieważ była już wcześniej karana i odbywała karę pozbawienia wolności za przestępstwa, w których wykazywała agresję, postawiono jej zarzut popełnienia czynu w warunkach recydywy. To może skutkować orzeczeniem kary więzienia nawet na 7,5 lat" - powiedziała Zaworska.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie na wniosek policji wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec kobiety środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku aresztując podejrzaną na 2 miesiące.