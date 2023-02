Jarocin: Cztery osoby w szpitalu po zatruciu tlenkiem węgla

Cztery osoby trafiły do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla – poinformował w niedzielę PAP oficer dyżurny jarocińskiej straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 23. Strażaków wezwano do mieszkania przy ul. Nowej w Jarocinie. Zgłoszenie dotyczyło zatrucia tlenkiem węgla. Na miejsce zdarzenia przyjechał też zespół ratownictwa medycznego.

"Strażacy potwierdzili w mieszkaniu wysokie stężenie tlenku węgla a przyczyną jego ulatniania był piecyk gazowy. Zakazaliśmy jego użytkowania do czasu przeprowadzenia przeglądu przez fachowca" - powiedział strażak.

Lokatorów mieszkania zabrano do szpitala na obserwację.