Jarocin: Policja wyprowadziła z sądu awanturującego się działacza lewicy

Policja interweniowała w sądzie w związku z zawiadomieniem ochrony o awanturującym się mężczyźnie – powiedział w czwartek PAP oficer dyżurny policji w Jarocinie. Znany w mieście działacz lewicy zarzucił pracownikom sądu fałszowanie protokołów rozpraw.

Do zdarzenia doszło w czwartek prze południem w Sądzie Rejonowym przy Al. Niepodległości w Jarocinie. Do sekretariatu wydziału II karnego wtargnął 60-letni mężczyzna. Krzyczał na pracowników, zarzucając im fałszowanie protokołów rozpraw. Ponieważ nie chciał uspokoić się i wyjść z budynku, ochrona poprosiła o pomoc policję.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze, wezwali mężczyznę do opuszczenia gmachu, ale ten odmówił. Na znak protestu położył się na posadzce w korytarzu sądu. Krzyczał, że "sądy należy zburzyć jak Kartaginę". Ostatecznie mężczyznę wyprowadzili policjanci. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala.

"Czynności w tej sprawie nadal trwają, więc na razie nie wiadomo, jakie decyzje zapadły i czy złożono jakieś zawiadomienie" - powiedział oficer dyżurny.

Mężczyzna to znany w Jarocinie działacz lewicy. W 2012 r. został wybrany na radnego powiatu jarocińskiego, piastował funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. W 2013 r. rada krajowa Unii Pracy powierzyła mu funkcję Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego Partii. Kandydował też na posła RP z list Zjednoczonej Lewicy.