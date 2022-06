Jarosław: Europejskie Dni Archeologii w muzeum Kamienica Orsettich

Największe skarby kolekcji archeologicznej należącej do Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, w tym także te, które nigdy dotąd nie były prezentowane, będzie można zobaczyć w jarosławskim muzeum w podczas Europejskich Dni Archeologii, które rozpoczną się w piątek.

"Takiego wydarzenia w Jarosławiu jeszcze nie było. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich znalazło się w elitarnym gronie instytucji, które biorą udział w obchodach Europejskich Dni Archeologii. To doskonała okazja do zaprezentowania dorobku pracy kilku pokoleń muzealnych archeologów" - zapraszał do uczestnictwa Konrad Sawiński ze starostwa powiatowego w Jarosławiu.

Zwrócił uwagę, że z okazji Europejskich Dni Archeologii co roku w całej Europie odbywają się wykłady, pokazy czy warsztaty, mające na celu upowszechnianie wiedzy o bogactwie przeszłości oraz sposobach jej badania. Tegoroczne Dni odbywać się będą 17 - 19 czerwca.

W jarosławskim muzeum Kamienica Orsettich na specjalnie przygotowanej wystawie będzie można obejrzeć największe skarby kolekcji archeologicznej muzeum. Wiele z tych zabytków nigdy wcześniej nie było pokazywanych zwiedzającym.

"Będzie można zobaczyć bogato zdobione gliniane naczynia, liczące ponad trzy tysiąc lat miecze, a nawet unikatowy złoty dukat wybity w Niderlandach w 1598 roku, zapewne zgubiony przez jednego z kupców przybyłych na słynny jarosławski jarmark" - wymieniał Sawiński.

Kolejną atrakcją będzie wystawa "Wrota Scytii", poświęcona jednemu z najbardziej niezwykłych odkryć archeologicznych ostatnich lat.

"Badania archeologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego ujawniły, że grodzisko w Chotyńcu oraz okoliczne mniejsze osiedla, ponad 2,5 tysiąca lat temu zbudowane zostały przez przybyłe ze wschodu ludy związane z plemionami Scytów, znanych z dzieł starożytnych historyków" - przypomniał Sawiński.

Dla miłośników dziejów jarosławskiej ziemi przygotowano wykłady, m.in. o monumentalnych grobowcach wznoszonych w czwartym tysiącleciu przed Chrystusem na Wysoczyźnie Kańczuckiej; wojowniczych Scytach; pierwszych Słowianach na ziemi jarosławskiej, a także dowiedzieć się, jakie tajemnice kryje jarosławski rynek.

Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. W piątek odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci, na których będą mogły poznać sekrety pracy archeologa, a w sobotę będą mogły poznać zapomnianą sztukę zdobienia kafli piecowych. Pomalowane gipsowe odlewy kafli będzie można zabrać do domu.