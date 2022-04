Jarosław Gowin: Przedterminowe wybory są sprawą otwartą

Komisja Europejska wyraźnie oczekuje pewnego pretekstu, alibi do tego, aby odblokować fundusze dla Polski - twierdzi Jarosław Gowin. Takim pretekstem może być prezydencki projekt w sprawie izby dyscyplinarnej.

- Polski Ład miał okazać się wielkim sukcesem i Jarosław Kaczyński na fali tego sukcesu chciał wiosną tego roku przeprowadzić przedterminowe wybory, ale Polski Ład okazał się antypolskim chaosem - mówił poseł Jarosław Gowin, prezes Porozumienia w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak dodawał, nie ma dzisiaj w obozie rządowym nikogo, kto przyznawałby się do tego pomysłu.

Z drugiej strony - zdaniem posła - mamy dzisiaj „efekt flagi”, który także mógłby dawać nadzieję na wygranie przedterminowych wyborów. Jednak w jego ocenie najbardziej prawdopodobne jest, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, czyli jesienią 2023 roku.

Poseł odpowiadając na pytanie przyznał, że jego ugrupowanie będzie głosowało za projektem prezydenckim w sprawie izby dyscyplinarnej.

- Tak jeśli ten projekt nie zostanie zdewastowany, trzeba go poprzeć - skomentował.

Jak mówił są dwa ugrupowania: właśnie Porozumienie i PSL, które są gotowe go poprzeć w imię odblokowania środków europejskich.

Zdaniem Gowina, Komisja Europejska wyraźnie oczekuje pewnego pretekstu, alibi do tego, aby odblokować te fundusze.

Poseł przewiduje, że w zamian za spełnienie kilku ich oczekiwań, projekt mogą poprzeć posłowie Solidarnej Polski.

- Wtedy jednak, gdy projekt zostanie mocno zmodyfikowany, rodzi się pytanie, co na to prezydent Duda i co na to Komisja Europejska? Jak ocenił szef porozumienia, może się okazać, że będą to zmiany nie do przyjęcia dla polityków z Brukseli.

Oceniając sytuację w Europie w związku z wojną w Ukrainie, Gowin stwierdził, że absolutnie nie potwierdziły się opinie o słabości i upadku jedności Zachodu.

- Co więcej Europa potwierdziła, że jest jednością i dzisiaj powinniśmy robić wszystko, aby tę jedność umacniać - dodał poseł.