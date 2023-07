Jarosław Kaczyński: będziemy twardo bronili polskich interesów

Będziemy bronili polskich interesów, bo nie możemy dopuścić do upadku rolnictwa. Nie dopuścimy, aby toczyła się gra różnego rodzaju cwaniaków – powiedział w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym na stadionie LKS Wolania w Woli Rzędzińskiej w województwie małopolskim.

Prezes PiS odniósł się do wpływu wojny na Ukrainie na polskie rolnictwo. Podkreślił polską pomoc dla Ukrainy, ale zaznaczył, że pomoc nie może się wiązać ze stratami dla polskich rolników, co wpływałoby na obniżenie cen produktów rolnych. "Nie dopuścimy, aby toczyła się gierka różnego rodzaju cwaniaków, która doprowadzi do zaniżenia cen, niepokojów społecznych, a państwo da więcej pieniędzy. Już więcej nie damy się na to nabrać" - podkreślił wicepremier.

Dodał, że "twarda obrona polskich interesów" jest stawką jesiennych wyborów parlamentarnych, które, jak zauważył, prawdopodobnie odbędą się 15 października. Wicepremier podkreślił, że decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy. "Wszystko wskazuje, że wybory będą około połowy października. Stawką tych wyborów jest jasny podział: kto jest za Polską, Warszawą jako miejscem, gdzie się decyduje i niższymi władzami samorządowymi, które decydują o sprawach gminy, powiatu i województwa, a Berlinem, bo przecież tak naprawdę nie chodzi o Brukselę. Nie damy doprowadzić do wpadnięcia spod jednego buta pod inny. Te wybory będą elementem boju o Polskę. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku" - zauważył wicepremier. Dodał, że od wyniku wyborów zależy kontynuowanie polityki, która, jak zauważył, jest efektywna. Jako przykłady efektywności polityki rządów Zjednoczonej Prawicy wymienił politykę społeczną, obniżenie podatków oraz zwiększenie wydatków na zbrojenia. "To władza ludzi, którzy nie są idealni, mają swoje wady i popełniają błędy, ale mają dobrą wolę i są polskimi patriotami i nie są chłopcami w krótkich majteczkach" - powiedział wicepremier.