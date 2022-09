Jarosław Kaczyński: chcemy, żeby Polska i świat, żeby nasza cywilizacja rozwijała się, a nie szła ku upadkowi

Chcemy, żeby Polska i świat, i nasza najbardziej życzliwa człowiekowi cywilizacja rozwijała się, a nie szła ku upadkowi; chcemy zwykłej normalności i rodziny, chcemy, żeby dzieci przychodziły na świat – mówił lider PiS Jarosław Kaczyński na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami w Nowym Sączu.

"Dlaczego, ci, którzy się przedstawiali jako konserwatyści, dzisiaj w pełni popierają rewolucję kulturową, którą im proponuje (lider PO Donald) Tusk? Nie wiemy. To jest sprawa do wyjaśnienia dla historyków" - mówił lider PiS w Nowym Sączu. Nawiązał w ten sposób m.in. do środowej debaty Tuska z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, która odbyła się w ramach Campusu Polska Przyszłości. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poruszył wtedy temat aborcji. "Pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy Sejmowi ustawę zakładającą, że aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety" - oświadczył Tusk.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że "wszystkie rewolucje w dziejach świata charakteryzowały się nieustanną radykalizacją". "I ta rewolucja obyczajowa też się charakteryzuje nieustanną radykalizacją, coraz dalej, coraz dalej" - ocenił. Posłużył się przy tym przykładem z Londynu, gdzie - jak mówił - przygotowały demonstracje lesbijki, a następnie policja musiała je prosić o to, żeby jednak się wyłączyły z tej demonstracji, bo ci właśnie zwolennicy tak zwanego +trans+, bardzo gwałtownie atakowali, grozili za to, że one twierdzą, że jednak są kobietami, że są odmienne, ale są kobietami".

W konkluzji ocenił, że "to jest stary mechanizm rewolucji", której - jak zapewniał - PiS nie chce. Podkreślił natomiast, że PiS popiera pełne równouprawnienie kobiet. "My chcemy, żeby tej rewolucji w Polsce nie było, chociaż jesteśmy oczywiście za pełnym równouprawnieniem kobiet. Wprowadziliśmy bardzo wiele przepisów, bardzo ostrych; nie ma takich innych w krajach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą domową" - zaznaczył. Jak zadeklarował, "i w ogóle w tym kierunku idziemy; w naszych szeregach jest coraz więcej kobiet". Wspomniał przy tym o obecnej na spotkaniu w Nowym Sączu byłej premier Beacie Szydło. "Tutaj siedzi pani premier, która pięknie się wywiązywała ze swoich obowiązków i mam nadzieję, że któregoś dnia jeszcze wróci do rządu; i która jest dowodem awansu" - powiedział.

Prezes PiS przekonywał, że w PiS jest coraz więcej pań, dodając, że "myśmy sobie z tego nie zrobili idei, tylko to jest taki naturalny proces, który idzie w tym kierunku". "I my go absolutnie nie hamujemy, tylko się to po prostu posuwa się do przodu" - zaznaczył.

Jednocześnie Kaczyński ponownie opowiedział się za "normalnością" oraz za usunięciem z życia społecznego wszystkiego, co jest wobec kobiet złe. "Naprawdę jesteśmy za tym, żeby to wszystko, co jeszcze się dzieje w wielu miejscach, niestety złego wobec kobiet, zostało nawet bardzo drastycznymi metodami usunięte z naszego życia. Ale chcemy jednocześnie normalności, chcemy po prostu zwykłej normalności i rodziny; chcemy, żeby dzieci przychodziły na świat" - powiedział.

Jak oświadczył w konkluzji swojego wystąpienia, "chcemy, żeby Polska i świat, i ta nasza cywilizacja, ta najbardziej życzliwa człowiekowi cywilizacja w dziejach świata się rozwijała, a nie szła ku upadkowi". "To jest nasz cel, ten najszerszy" - zaznaczył prezes PiS.