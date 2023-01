Jarosław Kaczyński i Donald Tusk najbardziej wpływowymi politykami

Według 74,4 proc. badanych Jarosław Kaczyński to najbardziej wpływowy polityk obozu rządzącego. Po stronie opozycji takie miano – z 63,7 proc. wskazań – przypadło Donaldowi Tuskowi - wynika z sondażu United Surveys.

"W porównaniu z poprzednim badaniem z czerwca 2022 r. odsetek wskazań na obu liderów wzrósł. Dla prezesa PiS to wzrost o 3 pkt proc., zaś dla szefa PO - 6 pkt proc. Wniosek? Przywództwo obu polityków się umocniło. Co więcej, po kolejnych miejscach w rankingu widać również, że obu stronom - Zjednoczonej Prawicy i szeroko pojętej opozycji - brakuje wyraźnych delfinów, którzy mogliby w niepodważalny sposób przejąć stery po obecnych liderach" - wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

Na drugim miejscu wśród wpływowych w obozie rządzącym jest premier Mateusz Morawiecki, który może pochwalić się wynikiem 26,5 proc. Tuż za premierem uplasował się lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (22,6 proc.). Dalsze miejsca zajęli m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki (7,5 proc.), wicepremier i szef MAP Jacek Sasin (5,1 proc.) czy kolejny wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak (5 proc.).

Podobnie sprawy mają się po stronie opozycyjnej. Drugie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z 21,8 proc. wskazań. Kolejne miejsca zajmują lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (11,4 proc.) oraz Szymon Hołownia (11,1 proc.). Pozostali politycy opozycji - m.in. Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń - mogą się pochwalić co najwyżej kilkoma procentami wskazań respondentów.

"W rankingu nie ma prezydenta Andrzeja Dudy, ale to zapewne efekt tego, że badani nie przypisują go bezpośrednio do obozu PiS" - zauważa dziennik.