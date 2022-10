Jarosław Kaczyński: mobilizacja naszej strony powinna być taka jak w 1989 r.

Stawka tych wyborów jest tak wielka, że mobilizacja po naszej strony powinna być taka jak w 1989 r. – powiedział w niedzielę w Sieradzu w woj. łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Stawka tych wyborów jest tak wielka, że mobilizacja naszej strony powinna być nieporównywalna z niczym do tej pory, że powinna być taka jak w 1989 r." - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Dodał jednak, że nawet w 1989 r. frekwencja sięgała ok. 60 proc., co przy 60 proc. głosów oddanych na stronę solidarnościową oznacza, że zaledwie 38 proc. społeczeństwa powiedziało komunizmowi "nie". I to - powiedział prezes PiS - mimo tego, że sytuacja przypominała wojenną. Dodał, że może było tak dlatego, że wiele osób po latach komunizmu i po stanie wojennym nie miało odwagi powiedzieć "nie, my się nie zgadzamy".

"Musimy doprowadzić do tego, aby ta część społeczeństwa, która powie +nie+ temu, co jest złe, była bardzo liczna po naszej stronie. To wymaga zaangażowania każdego, kto jest po naszej stronie, nawet zaangażowania codziennego, w trakcie rozmów z osobami, które nie wrzeszczą od razu, że w Polsce jest dyktatura i +precz z Kaczorem dyktatorem+" - mówił Jarosław Kaczyński.

Zwrócił uwagę na to, że wiele osób uważa, że w Polsce jest dyktatura, choć - jak zaznaczył - jest to "kompletna bzdura".

"Oni myślą, że w Polsce jest dyktatura i jednocześnie myślą, że opozycja wygra wybory. Oni myślą, że jest dyktatura, ale jednocześnie w Polsce duża część samorządów jest rządzona przez opozycję. Jest dyktatura, ale media w większości są przeciwko władzy. Gdzie na świecie jest taka dyktatura?" - pytał Kaczyński.

Stwierdził, że nikt, kto myśli i nie jest na "pograniczu oligrofrenii", nie może wierzyć w tę dyktaturę w Polsce, ale wielu wierzy, bo "nie ma rozeznania".

"Musimy walczyć, aby to rozeznanie do ludzi docierało. Wielu ludzie się nie zastanawia, bo popatrzą na pewną telewizję i uznają, że skoro tam się mówi, że jest dyktatura, to tak jest" - dodał Kaczyński.