Jarosław Kaczyński o wyborach: gdybyśmy wygrali po raz trzeci, to byłoby coś nowego

Gdybyśmy wygrali po raz trzeci, to byłoby coś nowego, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dodał, że partie polityczne mogą rządzić długo, jeśli spełniają określone wymogi.

Jak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Bielsku-Białej, "do tej pory w Polsce nikt trzech wyborów po kolei nie wygrał".

"Gdybyśmy wygrali po raz trzeci, to wtedy, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną, to byłoby to coś nowego" - stwierdził.

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że spojrzawszy na praktykę europejską, to jest coś zupełnie normalnego - "takie trzy-, cztero-, a nawet pięciokrotne zwycięstwa się zdarzają".

Przypomniał, że "rekordzistą Europy w okresie powojennym, jeżeli chodzi o zajmowanie stanowiska premiera, mówię tutaj oczywiście o systemach demokratycznych, był (Tage - PAP) Erlander ze Szwecji, zajmował swoje stanowisko z maleńką przerwą, przez 20 lat".

Jak zaznaczył lider PiS, "partie polityczne mogą rządzić naprawdę długo, ale pod jednym warunkiem, że spełniają pewne wymogi".

autorka: Magdalena Jarco, Marek Szafrański

