Jarosław Kaczyński o zwycięstwach konserwatystów w Europie: to jest droga w dobrą stronę

To jest droga w dobrą stronę, jest nadzieja na zmianę w Europie – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował w niedzielę w Szczecinie pytanie o zwycięstwo konserwatystów m.in. we Włoszech.

Kaczyński podkreślił, że ocena zwycięstwa konserwatystów we Włoszech czy sukces ugrupowania prawicowego w Szwecji nie jest prosta.

"Te zwycięstwa na pewno są dla nas rzeczą pożyteczną. To jest droga w dobrą stronę, jest nadzieja na zmianę w Europie i to coraz poważniejsza. Wierzę, że już nawet w najbliższych wyborach europejskich w 2024 r. nastąpi zmiana" - ocenił prezes PiS.

Dodał, że nastroje polityczne w Europie i na świecie zmieniają się, ale "Polska trwa". "Musimy wierzyć we własne siły" - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS był również pytany m.in. o to, czy nie obawia się, że PiS przegra przyszłoroczne wybory parlamentarne.

"Mamy ogromną szansę, żeby wygrać wybory, a jeśli nawet przegramy, to rządy obecnej opozycji tak mocno ją skompromitują, że oni będą żałowali, że wygrali" - odparł.

Kaczyński został również zapytany o przyszłość inicjatywy Trójmorza.

"Jest taki plan budowy infrastruktury gospodarczej, głównie komunikacyjnej, dla całej tej strefy, żeby stworzyć z niej całość gospodarczą i to miało kosztować 600 mld euro. Nie tak dawno była to suma osiągalna, tylko potrzebna była wspólnota polityczna, aby o tym zdecydować" - mówił prezes PiS.

Dodał, że jeśli to się uda, to "będzie szansa, aby zrodziła się też mocna wspólnota polityczna". "Droga długa, niełatwa, ale do przejścia, pomysł bardzo dobry" - powiedział.