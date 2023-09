Jarosław Kaczyński: odrzuciliśmy politykę zagraniczną opartą na Niemczech i Rosji

Odrzuciliśmy politykę zagraniczną opartą na Niemczech i Rosji - powiedział w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w Kielcach (woj. świętokrzyskie). Przewidywał też, że w razie przejęcia władzy dzisiejsza opozycja powróci do tej polityki, bo "są w istocie partią zewnętrzną" - dodał.

Podczas prezentacji listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach, wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się także do polityki zagranicznej, prowadzonej przez poprzednią ekipę rządzącą.

"Ja już mówiłem o tym błędnym rozeznaniu, ale ono nie obejmowało tylko tej jednej kwestii, sprawy. Cała ówczesna polityka zagraniczna była nastawiona na dwa kraje - Niemcy i Rosję. Natomiast wszelkiego rodzaju budowa jakiegoś związku synergicznego, wzajemnego wspierania się państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej została zaniechana. W niektórych wypadkach dochodziło nawet do aktów wrogich, niechętnych, prowokacyjnych" - powiedział.

"I to był nie tylko wielki błąd. To było coś, co nas niszczyło pod każdym względem, co było w interesie Niemiec, które traktują ten teren jako teren swojej hegemonii, i oczywiście także Rosji. Gdyby ten teren był podporządkowany to sojusz niemiecko-rosyjski byłby niezwykle wręcz łatwy do zrealizowania" - ocenił prezes PIS.

"My tę politykę odrzuciliśmy. A oni do niej wrócą. Dlaczego wrócą? Bo są w istocie partią zewnętrzną. Takich słów używał prezydent generał de Gaulle w stosunku do francuskich komunistów. I tak jest, jeżeli chodzi o nich. Oni mają swoje ośrodki decyzyjne poza Polską. Pamiętajmy o tym, że każdy kto na nich głosuje, ten głosuje w tym kierunku, by Polacy przestali być obywatelami" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

