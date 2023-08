Jarosław Kaczyński ogłosił hasło wyborcze PiS - Bezpieczna Przyszłość Polaków

Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to Bezpieczna Przyszłość Polaków - poinformował w piątek wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czynimy wszystko, i to skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło - powiedział.

"Nasze hasło to "Bezpieczna Przyszłość Polaków" - ogłosił prezes PiS, któremu towarzyszyli: marszałek Sejmu Elżbietą Witek, wiceprezesi PiS - premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak oraz europosłanka PiS, b. premier Beata Szydło.

"Co to znaczy bezpieczna? Otóż jest wiele rodzajów bezpieczeństwa, o tych najważniejszych wspomnę. Pierwsze bezpieczeństwo, dziś szczególnie aktualna sprawa, to bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym" - mówił Kaczyński.

"My czynimy wszystko - i to czynimy skutecznie - by to bezpieczeństwo stale rosło. Przede wszystkim rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju, ale niespotykany także w powojennej Europie, naszą armię" - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w piątek podczas prezentacji hasła wyborczego jego ugrupowania "Bezpieczna Przyszłość Polaków" podkreślił ważność zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski. W tym celu, jak zaznaczył, polska armia w krótkim czasie ma osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej armii na naszym kontynencie.

"To jest podstawowa przesłanka bezpieczeństwa, bo jeśli chodzi o sojusze, które oczywiście też są bezwzględnie potrzebne i które w każdym wymiarze podtrzymujemy, szczególnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale pamiętamy o tym, że bronieni przez sojuszników są tylko ci, którzy sami się bronią" - podkreślił.

Prezes PiS ocenił, że gdyby Ukraina "bardzo szybko się załamała" to dziś w związku z tym zaistniałby problem dyplomatyczny, ale samej Ukrainy "już by nie było". Dodał, że własna siła militarna oraz sojusze są sprawami ściśle ze sobą związanymi.

"Nasz cel jest prosty - odstraszyć. Doprowadzić do takiej sytuacji, w której nasz ewentualny przeciwnik będzie wiedział, że atak na Polskę nie ma żadnego militarnego ani politycznego sensu" - zaznaczył.